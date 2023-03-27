В польской республике приняли решение оставить часть предназначавшихся для Украины МиГ-29 на родине. О решении польских властей не передавать все свои истребители советского производства рассказал Павел Яблоньский - заместитель главы внешнеполитического ведомства страны.
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Так же со слов высокопоставленного чиновника, передача воздушных машин осуществляется тайно для "большей эффективности".
Источник фото:ser-sarajkin.narod2.ru
А совсем недавно средства массовой информации польской республики передавали, что Польша в формате плюс Словакия, передадут украинским ВВС абсолютно все самолёты серии МиГ-29. В словацкой столице Братиславе процедуру передачи подтвердили, отправив 4 воздушных машины на Украину. Всего в распоряжении Словакии находится 13 истребителей советского производства, правда часть МиГов не способны летать из-за неисправностей, но их возможно использовать как доноры для способных ещё летать машин.
В России, в свою очередь, сделали укор Словакии, которая грубо нарушила правила реэкспорта, отдав истребители без согласия страны-производителя.
На вооружении ВВС польской республики находились 29 МиГ в версиях "А" и "УБ". Все самолёты польской армии, в отличие от словацкой, находятся в исправном состоянии и получили все "последние" усовершенствования.