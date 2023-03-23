На Украине появились первые 4 МиГ-29, выведенные из состава словацких военно-воздушных сил, рассказал в своём сообщении Ярослав Надь - министр обороны Словакии.
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Немногим ранее военные Словакии сообщали, что собрались передать Украине 13 истребителей советского производства. От МиГ-29 было решено отказаться из-за якобы устаревания таких истребителей в современных военных конфликтах.
Источник фото: newizv.ru
Как минимум 20 самолётов этого же типа в своих обещаниях отправить на Украину крылатые машины сообщала Польша. Всего после соответствующих поставок в украинских ВВС будет проходить службу 33 истребителя советской эры.
И тут стоит особо отметить мнение командования Воздушных сил ВСУ, которое в ответ на бесплатные подарки пускай слегка устаревших, но всё-таки грозных боевых машин, выразило крайнее неудовольствие из-за передачи МиГ-29.
Украинские ВС ВСУ назвали данную модель советского истребителя устаревшей и неэффективной, в виду их неспособности бороться с российскими актуальными ракетами и боевыми дронами.