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В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
По некоторым данным ущерб оценивается в 15 млн. долларов и создав большой дефицит топлива, в том числе и для ВСУ
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   Российские атаки БПЛА полностью достигли цели: в центральной части Украины полностью выгорело одно из крупнейших нефтяных хранилищ. Так поражена оказалось нефтяная база в Новомосковске Днепропетровской области, пожар на которой не могли потушить двое суток.

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   Сам пожар приключился после воздушных ударов беспилотных аппаратов в версии хорошо знакомых нам "Гераней", которые по сообщениям украинских масс-медиа, сбиты "все до единой". Но как видится, в том числе и по просочившимся вопреки желаниям СБУ видеокадрам, "сбили, да не все". В результате чего ВСУ потеряли больше тысячи тонн готового топлива и непереработанной нефти.


Кадры с Новомосковска. Источник фото: telegram


   И вот спустя 48 часов "контролируемое выгорание" закончилось, что и подтвердил глава Новомосковска Сергей Резник.

   Теперь в результате грандиозной "усушки и утряски" драгоценного топлива, проведённой российскими барражирующими боеприпасами, в механизированных соединениях ВСУ в районе Днепропетровской области начались большие проблемы с топливом, которые непременно скажутся на сроках или планах по грядущему анонсированному контрнаступлению.

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#всу #атака дронов в новомосковске
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В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
Kasyan
01:25
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