Жена президента Украины рассказала американской прессе, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами

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"Как с помощью банки огурцов сбить российский дрон" в беседе с американским телеканалом MSNBC поделилась Елена Зеленская, жена президента Украины.

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Так со слов Елены Зеленской, представительница прекрасной половины Украины со своего балкона заметила беспилотник и немедля запустила в летательный аппарат банкой с огурцами, тем самым сбив его. Банкой с огурцами. Ага.

Но как видится, "настоящим леди" верят на слово, поэтому каких-то подтверждающих фактов кроме своего рассказа первая леди Украины предоставлять западным журналистам не стала.





Источник фото: google.com





После госпожа Зеленская с воодушевлением заметила, что такое совершить способна только украинка. И да, как и следовало ожидать, "вся Украина" состоит из таких людей и таких же необычных историй, резюмировала Елена Владимировна.

Но далеко ходить не надо, если речь идёт об "историях": так недалече как в январе 2023 года, первую леди Украины спросили почему президент Украины, и по совместительству её муж, ходит в одной и той же футболке зелёного цвета. На что вопрошавшему был дан ответ о том, что Владимир Зеленский из-за ситуации на Украине "потерял способность" носить одежду другого вида.

Поддержать тренд "на сбитие российских беспилотников, а заодно - и ракет", решились и представители украинского ПВО, которые в своих отчётах "сбивают" все ракеты, "оставляя" лишь одну или две, правда "эти две ракеты" потом поражают военные цели и критические объекты инфраструктуры по всей стране. Но мы продолжаем "верить джентльменам" на слово.

Кстати "правдоподобность истории" про банку с помидорами заценили пользователи ютьюба, посмотревшие видео.

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