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Жена Зеленского в беседе со СМИ рассказала, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами
Жена президента Украины рассказала американской прессе, как украинка якобы сбила дрон банкой с помидорами
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   "Как с помощью банки огурцов сбить российский дрон" в беседе с американским телеканалом MSNBC поделилась Елена Зеленская, жена президента Украины. 

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   Так со слов Елены Зеленской, представительница прекрасной половины Украины со своего балкона заметила беспилотник и немедля запустила в летательный аппарат банкой с огурцами, тем самым сбив его. Банкой с огурцами. Ага.

   Но как видится, "настоящим леди" верят на слово, поэтому каких-то подтверждающих фактов кроме своего рассказа первая леди Украины предоставлять западным журналистам не стала. 


Источник фото: google.com


   После госпожа Зеленская с воодушевлением заметила, что такое совершить способна только украинка. И да, как и следовало ожидать, "вся Украина" состоит из таких людей и таких же необычных историй, резюмировала Елена Владимировна. 

   Но далеко ходить не надо, если речь идёт об "историях": так недалече как в январе 2023 года, первую леди Украины спросили почему президент Украины, и по совместительству её муж, ходит в одной и той же футболке зелёного цвета. На что вопрошавшему был дан ответ о том, что Владимир Зеленский из-за ситуации на Украине "потерял способность" носить одежду другого вида. 

   Поддержать тренд "на сбитие российских беспилотников, а заодно - и ракет", решились и представители украинского ПВО, которые в своих отчётах "сбивают" все ракеты, "оставляя" лишь одну или две, правда "эти две ракеты" потом поражают военные цели и критические объекты инфраструктуры по всей стране. Но мы продолжаем "верить джентльменам" на слово.

   Кстати "правдоподобность истории" про банку с помидорами заценили пользователи ютьюба, посмотревшие видео. 

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