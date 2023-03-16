Пришла беда откуда мы не ждали, точнее не ждала Epic Games, "выворачивающая" карманы геймеров на изнанку, особенно если нет "под рукой" всевидящего ока заботливых, а главное - бережливых родителей.
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Так создатели Unreal и некоторых версий Gears of War, получили целый ворох обвинений в витиеватом методе "отъема лишних средств" у доверчивых игроков, так считает американская Федеральная торговая комиссия, сокращенно FTC. "Вина" Эпиков заключается в том, что используя дизайнерские трюки и особенный интерфейс, игроки-подростки могли без всякого разрешения родителей и лиц заменяющих их, осуществлять денежные транзакции в пользу компании.
Источник фото: twitter.com
Но теперь такой "финт ушами" не пройдет: сейчас Epic Games не может получить платёж без дополнительного согласия и "вручать" бан учётке геймера только лишь за то, что игрок начал спор о своей покупке.
И да - компания получила космический штраф в 245 млн. долларов, которые вернутся обратно в карман введённым в заблуждение игрокам.
Но как мы понимаем, Fortnite принесла столько уже прибыли компании, что "лишние" $245 000 - это лишь капля убытков в море несокрушимых прибылей компании Epic Games.