Министерство обороны Швейцарии умеет удивлять: вместо того, что бы отдать за просто так зенитные ракетные комплексы семейства "Rapier" украинским военнослужащим, она их просто утилизирует. Как пошутили бы Уральские пельмени в таком случае: а что так можно было?
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Оказывается можно и даже нужно, ну вот в отличие от Германии, Швейцария на такое способна в принципе, и да, ЗРК Рапира уже не отправятся на Украину. Принципиальность должна быть принципиальной - поэтому Швейцария вознамерилась и дальше придерживаться "запрещающего режима" в пользу передачи вооружений и военной техники сторонам конфликта, и необязательно российско-украинского.
ЗРК Rapier. Источник фото: google.com
Известно, что вооруженные силы альпийской республики списали 60 ЗРК Rapier, приобретенных у Соединённого Королевства Великобритании. Теперь работоспособные комплексы конца прошлого века с современной модернизацией систем от 2017 года, вместо Украины, отправятся прямёхонько на утилизацию.
Как сообщается, ракеты комплекса Рапира прекрасно справляются с низколетящими целями, в том числе беспилотниками, рассказал редактор ASMZ Петер Шнайдер. Но, увы, всё это уже не важно для ВСУ.
Первые шаги по снятию ракет и зенитных установок с "воинского учёта" и перевод их в положение "на утилизацию", начались в 2022 году, когда одна партия ЗРК по указанию местного Минобороны "превратились" в груду ржавого лома. На очереди финальные три партии оставшихся ЗРК.