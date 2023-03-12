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иноСМИ: Швейцария утилизирует зенитные ракеты, которые могли бы понадобиться Украине
Комплексы полностью исправны и "осовременены" в процессе последней модернизации, но Швейцарская республика не хочет, что бы вооружение попало на Украину
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   Министерство обороны Швейцарии умеет удивлять: вместо того, что бы отдать за просто так зенитные ракетные комплексы семейства "Rapier" украинским военнослужащим, она их просто утилизирует. Как пошутили бы Уральские пельмени в таком случае: а что так можно было? 

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   Оказывается можно и даже нужно, ну вот в отличие от Германии, Швейцария на такое способна в принципе, и да, ЗРК Рапира уже не отправятся на Украину. Принципиальность должна быть принципиальной - поэтому Швейцария вознамерилась и дальше придерживаться "запрещающего режима" в пользу передачи вооружений и военной техники сторонам конфликта, и необязательно российско-украинского.


ЗРК Rapier. Источник фото: google.com


   Известно, что вооруженные силы альпийской республики списали 60 ЗРК Rapier, приобретенных у Соединённого Королевства Великобритании. Теперь работоспособные комплексы конца прошлого века с современной модернизацией систем от 2017 года, вместо Украины, отправятся прямёхонько на утилизацию.

   Как сообщается, ракеты комплекса Рапира прекрасно справляются с низколетящими целями, в том числе беспилотниками, рассказал редактор ASMZ Петер Шнайдер. Но, увы, всё это уже не важно для ВСУ.

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  Первые шаги по снятию ракет и зенитных установок с "воинского учёта" и перевод их в положение "на утилизацию", начались в 2022 году, когда одна партия ЗРК по указанию местного Минобороны "превратились" в груду ржавого лома. На очереди финальные три партии оставшихся ЗРК.

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#всу #rapier #украина и швейцария
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