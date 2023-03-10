Памятник стал известным "местом паломничества" у входящих в город украинских военных отрядов

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В Бахмуте самые настоящие варвары, в обличье украинских формирований, по непонятной причине подорвали памятник с истребителем МиГ-17ПФ. В юго-западной оконечности города обожали делать фотосессии украинские военнослужащие, входящие в яростный город. Видеоряд с раскуроченной взрывом стелой с самолётом появился в сети "благодаря" проукраинским телеграм-чатам.

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Стела с Миг-17ПФ в Артёмовске в 2012 году. Источник фото: airforce.ru





Сложно предугадать, чем руководствовались украинские инженерные войска, разрушившие ничего не сделавшую им стелу с самолётом, но скорее всего, неким болевым триггером стала популярная фотосессия руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и бойцов около памятника с танком.

"На сейчас" в юго-западный блок города прогрызаются с боями штурмовые отряды "музыкантов". После потенциального захвата района, в котёл попадут оставшиеся в городе отряды ВСУ и инкорпорированные в официальные украинские войска иностранные наёмники. .

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По последним данным "вагнеровцы" закрепились на территории "Артемовского завода по обработке металлов".