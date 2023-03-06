В Америке несмотря на всю любовь только к освещению внутренней повестки и лишь "краюшком глаза" интересоваться происходящим в других странах, продолжают досконально описывать сражение за Бахмут. Прямо сейчас "транслируя" настоятельный совет покинуть ВСУ яростный донбасский город по причине деморализирующих потерь, способных отменить предполагаемое весеннее украинское контрнаступление.
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Так в CNN показали репортаж, согласно которому американский зритель увидел потерю украинскими формированиями восточных оконечностей Бахмута.
Памятник воинам-танкистам, г. Артемовск. Источник фото: wikimapia.org
В репортаже говорится, что ЧВК "Вагнер" захватила восточную часть города, установив флаг организации "музыкантов" на советский памятник в виде реального T-34. До этого висевший на самом прославленном советском танке флаг Украины был сброшен и в последствии подожжён. Монумент советской бронемашине находится на соединении улиц Горького и Некрасова примерно в полукилометре от реки Бахмутка.
Правда если честно, американский телеканал слегка с этой новостью "запоздал": музыканты подняли свой стяг совсем не сегодня. Как сообщается, восточные кварталы Бахмута были очищены от ВСУ ещё на прошлой неделе.