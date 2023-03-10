Ни для кого уже больше не секрет, что ЧВК "Вагнер" появляются там, где противник оказывает самое ожесточённое сопротивление, не считаясь со своими потерями и вгрызаясь "зубами" за любой клочок обороняемой территории, будь то улица, отдельно стоящая постройка или же целый укрепрайон. Бойцы "вагнера" перемелят в мельчайшую "муку" любые полосы местности, оборудованные системой долговременных и полевых фортификационных сооружений по самой последней "моде" фортификационной науки, не было бы "проблем" со снарядами. Всё для "музыкантов" по зубам.
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Так Евгений Пригожин, которого цитирует пресс-служба компании "Конкорд", рассказал что командиры и бойцы "Вагнера" - самые боеспособные из-за того, что в отряде "не борются" с инициативой, "не берут" в заложники храбрость рядового бойца. Поэтому такие воины способны на любом уровне сокрушить противника и сделать невозможное в любой битве.
Куратор группы "Вагнер" со своими бойцами у памятника воинам-танкистам в Бахмуте (Артёмовске). Источник фото: телеграм-канал пресс-службы Пригожина
В этом и заключается та "самая страшная тайна" неудержимости ЧВК "Вагнер", в этом и заключаются различия между "музыкантами" и другими воинскими формированиями.
Кроме того Пригожин отметил индивидуальное отношение лидеров отряда к любому командиру и рядовому своего прославленного "прайда", где в каждом бойце отряда видят прежде всего не бездушную индивидуальную человеческую единицу, а настоящую личность, имеющую непоколебимую ценность для всего коллектива отряда.
Если же такую структуру уничтожить, то это всё посыпется, превратившись в самую настоящую катастрофу, имя которой - позорное тотальное поражение, подытожил Пригожин.