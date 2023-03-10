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Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
"Ключ" к победе на поле боя лежит в индивидуальном подходе к каждому бойцу отряда и его несокрушимой храбрости как единице успеха всего отлаженного механизма воинского коллектива "музыкантов"
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   Ни для кого уже больше не секрет, что ЧВК "Вагнер" появляются там, где противник оказывает самое ожесточённое сопротивление, не считаясь со своими потерями и вгрызаясь "зубами" за любой клочок обороняемой территории, будь то улица, отдельно стоящая постройка или же целый укрепрайон. Бойцы "вагнера" перемелят в мельчайшую "муку" любые полосы местности, оборудованные системой долговременных и полевых фортификационных сооружений по самой последней "моде" фортификационной науки, не было бы "проблем" со снарядами. Всё для "музыкантов" по зубам. 

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   Так Евгений Пригожин, которого цитирует пресс-служба компании "Конкорд", рассказал что командиры и бойцы "Вагнера" - самые боеспособные из-за того, что в отряде "не борются" с инициативой, "не берут" в заложники храбрость рядового бойца. Поэтому такие воины способны на любом уровне сокрушить противника и сделать невозможное в любой битве.


Куратор группы "Вагнер" со своими бойцами у памятника воинам-танкистам в Бахмуте (Артёмовске). Источник фото: телеграм-канал пресс-службы Пригожина


   В этом и заключается та "самая страшная тайна" неудержимости ЧВК "Вагнер", в этом и заключаются различия между "музыкантами" и другими воинскими формированиями.

   Кроме того Пригожин отметил индивидуальное отношение лидеров отряда к любому командиру и рядовому своего прославленного "прайда", где в каждом бойце отряда видят прежде всего не бездушную индивидуальную человеческую единицу, а настоящую личность, имеющую непоколебимую ценность для всего коллектива отряда. 

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   Если же такую структуру уничтожить, то это всё посыпется, превратившись в самую настоящую катастрофу, имя которой - позорное тотальное поражение, подытожил Пригожин.

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#чвк &quot;вагнер&quot; #евгений пригожин #вагнеровцы
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