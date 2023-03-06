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В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
Теперь "музыканты" не предпринимают действий для окружения Бахмута, сообщает аналитик Алексей Гетьман
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   Несмотря на то, что у ВСУ в полуокружённом Бахмуте (Артёмовске) фронтовая жизнь давно не мёд, поступает информация, что ЧВК "Вагнер" неожиданно для всех, в первую очередь для украинских формирований, стремительно изменили городскую тактику боя за осаждённый населённый пункт. У некоторых наблюдателей уже появился свой "пул" вопросов, почему "всё так". И эти переживания "по делу" - ВСУ могут использовать этот момент для попыток "перевернуть шахматную доску" военных действий в свою пользу, в потенциале используя контратаки. Связано ли это с последними заявлениями Игоря Стрелкова, "посоветовавшего" полностью отстранить от руководства ЧВК "Вагнер" самого Пригожина, пока что точно неизвестно.

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Источник фото: BBC.com


   О фактах изменения тактики боёв за Артёмовск сообщил военный эксперт и аналитик Алексей Гетьман, согласно которому штурмовые отряды "Вагнера" уже не пытаются окружить яростный город, а лишь вяло пытаются "отогнать" кадровые части ВСУ и иностранных наёмников с городской территории. 

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   Со стороны поступают сведения, что выбор такой тактики обусловлен тем, что за последние трое суток из городских кварталов отступило не менее 30% украинских формирований, бывших в городских развалинах, а это где-то 4 тысячи человек. Но в самом городе по предварительным данным ещё остаётся внушительная группировка, насчитывающая до 10 тысяч военнослужащих ВСУ. 

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#всу #бахмут #чвк &quot;вагнер&quot; #алексей гетьман
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