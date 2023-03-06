Теперь "музыканты" не предпринимают действий для окружения Бахмута, сообщает аналитик Алексей Гетьман

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Несмотря на то, что у ВСУ в полуокружённом Бахмуте (Артёмовске) фронтовая жизнь давно не мёд, поступает информация, что ЧВК "Вагнер" неожиданно для всех, в первую очередь для украинских формирований, стремительно изменили городскую тактику боя за осаждённый населённый пункт. У некоторых наблюдателей уже появился свой "пул" вопросов, почему "всё так". И эти переживания "по делу" - ВСУ могут использовать этот момент для попыток "перевернуть шахматную доску" военных действий в свою пользу, в потенциале используя контратаки. Связано ли это с последними заявлениями Игоря Стрелкова, "посоветовавшего" полностью отстранить от руководства ЧВК "Вагнер" самого Пригожина, пока что точно неизвестно.

реклама





Источник фото: BBC.com





О фактах изменения тактики боёв за Артёмовск сообщил военный эксперт и аналитик Алексей Гетьман, согласно которому штурмовые отряды "Вагнера" уже не пытаются окружить яростный город, а лишь вяло пытаются "отогнать" кадровые части ВСУ и иностранных наёмников с городской территории.

читать по теме новости: ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона







рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Со стороны поступают сведения, что выбор такой тактики обусловлен тем, что за последние трое суток из городских кварталов отступило не менее 30% украинских формирований, бывших в городских развалинах, а это где-то 4 тысячи человек. Но в самом городе по предварительным данным ещё остаётся внушительная группировка, насчитывающая до 10 тысяч военнослужащих ВСУ.