Несмотря на то, что у ВСУ в полуокружённом Бахмуте (Артёмовске) фронтовая жизнь давно не мёд, поступает информация, что ЧВК "Вагнер" неожиданно для всех, в первую очередь для украинских формирований, стремительно изменили городскую тактику боя за осаждённый населённый пункт. У некоторых наблюдателей уже появился свой "пул" вопросов, почему "всё так". И эти переживания "по делу" - ВСУ могут использовать этот момент для попыток "перевернуть шахматную доску" военных действий в свою пользу, в потенциале используя контратаки. Связано ли это с последними заявлениями Игоря Стрелкова, "посоветовавшего" полностью отстранить от руководства ЧВК "Вагнер" самого Пригожина, пока что точно неизвестно.
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Источник фото: BBC.com
О фактах изменения тактики боёв за Артёмовск сообщил военный эксперт и аналитик Алексей Гетьман, согласно которому штурмовые отряды "Вагнера" уже не пытаются окружить яростный город, а лишь вяло пытаются "отогнать" кадровые части ВСУ и иностранных наёмников с городской территории.
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Со стороны поступают сведения, что выбор такой тактики обусловлен тем, что за последние трое суток из городских кварталов отступило не менее 30% украинских формирований, бывших в городских развалинах, а это где-то 4 тысячи человек. Но в самом городе по предварительным данным ещё остаётся внушительная группировка, насчитывающая до 10 тысяч военнослужащих ВСУ.