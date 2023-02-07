После того как с Соледаром было "покончено", освободившиеся отряды Вагнера подключились к штурму и последующей зачистке пригородной и городской черты Бахмута (Артёмовска). У противника всё иначе: тяжелые потери и необустроенность "передка", действует разлагающе на бойцов украинской армии - они просто не хотят занимать ЛБС (линию боевого соприкосновения), находя "спасение" в беседах.
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Воинское начальство одного из батальонов ВСУ поручило батальону переместиться на позицию в жилой массив. Почему именно этому батальону, станет ясно из беседы, когда мы узнаем, что предыдущий отряд, призванный сдержать натиск наступающей стороны, был перемолот "в труху", в живых не осталось никого (правда об этом прямо не сказано). После тотальной зачистки здания "музыканты" ушли, освобождая место для следующей "партии". Но приказ выдвинуться "на точку" подобен погибели: из полностью развернутого батальона осталось лишь 90 человек, что даже меньше одной мотострелковой роты. Да и эта "полусотня" еле держится, так как большинство из них ранены или травмированы.
Источник фото: google.com
Остатки бойцов не могут и не хотят выдвигаться в опасную зону и серьезные причины на это есть: мобилизованных повыбивали, тылы никто не прикрывает, да и солдаты обессиленные, практически все с обморожениями. Про отсутствие еды даже писать не приходится. Её попросту нет.
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Из подразделения осталось только человек 7 (прим. правда тут не понятно, про какое подразделение украинский солдат говорит: рота или может быть взвод), а вместе с остатками батальона всего 90 "человекоединиц". И вот эта группа должна держать оборону. Вагнеровцы, как настоящие опытные хищники, "заходят в гости" ночью. И солдат об этом говорит прямо: ночью возьмут в окружение под корень вырежут. Единственная "помощь" - это так называемый подвальный десант, который из-за страха и словно выжидая чья возьмет, глухо забаррикадировался и "не кажет носу". Тем самым оставляя своих "побратимов" на верную погибель.
Курение не способствует вашей долгой жизни. И то самое видео.