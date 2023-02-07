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ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
"Окружат ночью и вырежут всех" - оставшиеся в живых солдаты ВСУ не хотят выдвигаться на позицию
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   После того как с Соледаром было "покончено", освободившиеся отряды Вагнера подключились к штурму и последующей зачистке пригородной и городской черты Бахмута (Артёмовска). У противника всё иначе: тяжелые потери и необустроенность "передка", действует разлагающе на бойцов украинской армии - они просто не хотят занимать ЛБС (линию боевого соприкосновения), находя "спасение" в беседах. 

почитать по теме: Украинский офицер признался - войска России контролируют уже больше трети Бахмута

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   Воинское начальство одного из батальонов ВСУ поручило батальону переместиться на позицию в жилой массив. Почему именно этому батальону, станет ясно из беседы, когда мы узнаем, что предыдущий отряд, призванный сдержать натиск наступающей стороны, был перемолот "в труху", в живых не осталось никого (правда об этом прямо не сказано). После тотальной зачистки здания "музыканты" ушли, освобождая место для следующей "партии". Но приказ выдвинуться "на точку" подобен погибели: из полностью развернутого батальона осталось лишь 90 человек, что даже меньше одной мотострелковой роты. Да и эта "полусотня" еле держится, так как большинство из них ранены или травмированы. 


Источник фото: google.com


   Остатки бойцов не могут и не хотят выдвигаться в опасную зону и серьезные причины на это есть: мобилизованных повыбивали, тылы никто не прикрывает, да и солдаты обессиленные, практически все с обморожениями. Про отсутствие еды даже писать не приходится. Её попросту нет. 

в тему новости: Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу


   Из подразделения осталось только человек 7 (прим. правда тут не понятно, про какое подразделение украинский солдат говорит: рота или может быть взвод), а вместе с остатками батальона всего 90 "человекоединиц". И вот эта группа должна держать оборону. Вагнеровцы, как настоящие опытные хищники, "заходят в гости" ночью. И солдат об этом говорит прямо: ночью возьмут в окружение под корень вырежут. Единственная "помощь" - это так называемый подвальный десант, который из-за страха и словно выжидая чья возьмет, глухо забаррикадировался и "не кажет носу". Тем самым оставляя своих "побратимов" на верную погибель.

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#всу #артемовск
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так что не так. я спросил виновато ли нато в том, что на рахе страдает мирняк от взрыва газа. где тут фейк? вопрос вообще фейком быть не может. это же вопрос а не утверждение могу и по другому спроси...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
D3m0n
22:04
А, вот оно что. В новостях нигде не встречал. У вас только в Алексине бывал и в самой Туле.
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
EDDISON
22:03
за 70 я и тишку куплю , а обычную давайте таки за 50 https://www.compday.ru/komplektuyuszie/videokarty/335210.htm
Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
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