Как мы уже знаем, фактически многострадальный Бахмут (Артёмовск) из оперативного окружения перешёл в статус полного котла. Не в последнюю очередь благодаря отважным и профессиональным действиям ЧВК "Вагнер". Правда всё это оказалось очень незначительным для Игоря Стрелкова, выступившего с неожиданной инициативой: отстранить Пригожина от командования группой "музыкантов".
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Евгений Пригожин. Источник фото: newinform.com
Дальше Стрелков предложил свой план насчёт вагнеровцев: группу необходимо отвести в тыловые районы на пополнение свежими силами и "перетряхивание". После перебросить на иные стратегические направления для прорыва укреплённых зон украинских формирований. А вот "вывести" с передовой и убрать от командования надо прежде всего самого Пригожина. Согласно бывшему командиру отряда ополченцев, у Пригожина слишком большие политические амбиции, которые очень сильно мешают ЧВК в частности, так и общей будущей победе над Украиной.
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Более конкретных причин нежелания видеть Пригожина командиром "Вагнера" Стрелков не назвал. Но скорее всего, виновата недавняя "пикировка" между бывшим министром обороны ДНР и куратором ЧВК "Вагнер".
На "сейчас", Пригожин пока никак не ответил на критику Стрелкова.