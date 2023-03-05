В районе Донецка местные жители заметили, как российский летальный аппарат "Орион" нанёс ракетные удары по позициям украинских формирований. Горожане впервые отмечают использование высотного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата в донецком небе.
реклама
"Орион" или по-другому "Иноходец", используется российской армией для атаки на всевозможного вида цели, в тех случаях, где есть шанс "нарваться" на ракеты класса "земля-воздух" противоборствующей стороны. Поэтому дабы сберечь российские борта, а главное - жизни лётчиков от поражения вражеских ПВО, используются различного рода БЛА со стороны российской армии.
Максимальная масса боевой нагрузки "Ориона" до 250 килограммов. Источник фото: naked-science.ru
Также местные жители заметили, что после огневого поражения позиций украинской армии, российский беспилотник целым и невредимым вернулся на военный аэродром. На видеоряде отчётливо видно, как дрон начал снижаться для совершения контрПВОшного маневра, так как по разведданным украинские комплексы ЗРК С-300, находящиеся в Днепропетровской области, способны захватить и поразить воздушные цели в районе прифронтового Донецка.
Разведывательно-ударные дроны полностью оправдали свое нахождение в зоне проведения спецоперации, позволяя сохранить жизни пилотов российской авиации и нанося болезненные ракетные атаки для ВСУ.