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После вылазки украинских диверсантов и пересечения государственной границы России, последними были устроены атаки на местных жителей. В ходе завязавшегося боя с российскими силовиками, большая украинская ДРГ вынуждена была отойти на территорию Украины. С нашей стороны по отступающей группе был нанесен артиллерийский удар. Результаты огневого поражения пока уточняются, а на Украине официальные лица попытались откреститься от проведения диверсионной операции в российском тылу, в результате которой пострадали мирные жители, что никак нельзя не трактовать как диверсионные действия. И пускай в отряде из боевиков были владельцы российских паспортов, все они незаконного перешли российскую границу, в непосредственной "связке" с украинскими силовиками, без разрешения которых в так называемом "РДК" даже мышь "не пикнет".

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Командир отряда РДК Денис Капустин (Никитин) - вероятный псевдоним "White Rex", В балаклаве и солнцезащитных очках - бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов, изменивший своей воинской присяге и в 2014 году перешедший на сторону Украины. Источник фото: телеграм





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Как развивались события 2 марта

Террористические атаки на Брянщине и в Курской области в минувший четверг могут привести к новой эскалации вооруженного противостояния. По сообщениям СМИ в утреннее время суток 2 марта из Украины в два приграничных села Брянской области проникли диверсионно-разведывательные группы. Первыми новостями "оказались" данные, что десятки человек из ДРГ взяли под прицел большое количество заложников, бесконтрольно вели стрельбу по гражданским, с последующей гибелью мирных жителей, а после ввода в дело российских силовиков, провели бои и с ними. Но к вечеру, всё это оказалось лишь слухами и домыслами, но информация о погибших и раненых в результате атаки, подтвердилась: сообщается о двух погибших и одном раненом. После всплыла "новость", что в ДРГ присутствуют россияне, поддержавшие Украину и пошедшие служить в ВСУ.





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На фото Кирилл Канахин - позывной "Solar cross" - бывший актер, справа убежденный нацист - Огурцов Алексей Романович по прозвищу "Тиран", сбежавший на Украину из-за страха попасть в тюрьму за экстремизм. Источник фото: mk.ru





После печальных известий, пришедших с Брянской области в Кремль, Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край, обозвал ситуацию "террористическим актом". Глава страны рассказал, что группы диверсантов злонамеренно провели обстрел автомобиля с мирными жителями. Так как обычную сельскую Ниву с сидящими в последней детьми, спутать с броневиком военных - совершенно нельзя. После чего открыли огонь по гражданской машине.





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Другой автомобиль, пострадавший в результате обстрела боевиков. Источник фото: пресс-служба ФСБ





На таком негативном "треке" ФСБ объявила о проведении в Брянском приграничье мероприятий по уничтожению диверсантов. В Климовском районе силами ФСБ и приданными силами МО РФ началась локальная операция против вторгнувшихся сил. Хотя часть СМИ сообщила о боестолкновениях между российскими силовиками и диверсантами, ближе к вечеру 2 марта стало известно, что ДРГ очень быстро ретировалась с местности.

Ответственность за террористические действия в Брянском приграничье взял на себя мало известный "Русский добровольческий корпус". Эмиссары "РДК" выложили несколько подтверждающих фото и видеоматериалов, выполненных на фоне пункта фельдшерско-акушерской помощи в селе Любечане Брянской области.

Сама военная организация, состоящая из россиян, принявших сторону киевской власти, официально сформирована в августе 2022 года и также официально инкорпорированна в состав Вооруженных сил Украины. Согласно источникам, численный состав "РДК" крайне мал. Предполагаемый основатель формирования - Денис Капустин, скрывающийся под именем Дениса Никитина. Теракт, проведенный в приграничных селах Брянской области - не первый в так называемом "послужном списке" перебежчика. Капустин известен как участник организации убийства Дарьи Дугиной и в проведении иных диверсий и терактов в РФ.

Капустин в своем интервью для западной прессы прямо сказал, что власти Украины знали об операции "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области и она была согласована с украинскими военными. Иначе просто попасть в Россию невозможно. Так в украинской приграничной части заминированы мосты, везде расставлены камеры наблюдения, патрулируют местность беспилотники с тепловизорами, и помимо технических средств, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы провозглашенный "White Rex" не согласовал свои действия с руководством ВСУ, то вся группа была бы немедленно уничтожена.









Карта атак на Брянщину. Источник фото: РБК.ру





Официальный Киев категорически отверг свою причастность к приграничному вторжению на территорию России, назвав события 2 марта "провокацией". Но тут, как говорится, "показания" организаторов не совпадают: то со слов Михаила Подоляка - советника руководителя офиса президента Украины, на села напали некие "партизаны", и "спустя минуту" он же пишет, что все нападения были умело организованы российской властью, дабы всё "повесить" на украинцев. Ему же "вторит" представитель армейской разведки Андрей Юсов, тоже "увидевший" мифических партизан.





Ничего "странного", просто "Русский Добровольческий Корпус" находится в составе ВСУ. Источник фото: телеграм





По сообщениям СМИ, в селе Сушаны ДРГ провели атаку на местные электроподстанцию и газовую станцию, которые были уничтожены взрывами. Также были обстреляна приграничная местность в Курской области. Под артиллерийский удар попало село Троицкое Кореневского района и село Бегоща Рыльского района. Третьей жертвой обстрела стал посёлок Теткино, где пострадали двое: один мужчина погиб, второй с ранениями был госпитализирован.

В России немедленно отреагировали общественные активисты, сообщившие об украинских диверсантах, убивающих взрослых и детей, совершающих акты захвата заложников. Так российский военный репортер Евгений Поддубный призвал к использованию оперативных групп, имеющих одну единственную цель - ликвидировать командиров ВСУ, СБУ, политических лидеров Украины. Цель таких "мероприятий" - вызывать приступы страха у замахнувшихся на проведение террора на территории России.









Предполагаемый куратор ДРГ со сторону украинских спецслужб - Кирилл Буданов. Источник фото: РБК-Украина









Согласен с Поддубным и военкор Семен Пегов, добавивший, что террористы спокойно покинули место проведения теракта, что является виной и ответственностью пограничников, допустивших проникновение, а главное - никак не воспрепятствовавших успешному отходу террористов. Правда тут же "схватился" за здравое зерно, поставив вопрос о наличии у пограничников необходимого ресурса для выполнения своих непосредственных обязанностей. Обвинять и вешать все недоработки и проступки на рядовых и младших командиров - "тупиковый выбор", добавил Пегов.

За событийными процессами, происходящими в приграничной Брянщине, наблюдали и авторы Telegram-каналов. Так в "Тёмнике" написали про бандеровских радикалов, решивших "повторить" пути Басаева и Хаттаба.









Как накручивало ситуацию ЦИПсО. Источник фото:Телеграм-канал







В тг "Адеквате" сделали акцент на потоке дезинформации, последовавшей в самые первые часы происшествия, и призвавшие прислушиваться только к официальным каналам. К таким были причислены местные власти, "объединённые" силовики - Росгвардия, ФСБ, армия.





Что сейчас происходит в пострадавших районах

Все дороги к атакованным сёлам Сушаны и Любечане и прилегающей приграничной местности блокированы. На ключевых направлениях задействованы блок-посты. Первый блокпост находится прямо на петле, ведущей в село Сачковичи. Весь проезжающий автотранспорт тормозится, к водителям подходят сотрудники ГИБДД и полиции. Проверка осуществляется только у лиц, направляющихся в Брянск, те кто едут в направлении приграничных зон - не досматривают. Следующая зона контроля находится уже через 12 километров в направлении границы с Украиной. Тут уже "работают" более тяжеловооруженные бойцы - облаченные в каски и бронежилеты, из оружия - автоматы. Преследовать через этот блок-пост возможно только при наличии спецпропуска, который можно получить в ближайшем военкомате посёлка Климово. Если вы не местный житель, то получить пропуск быстро не получится - пропуск нужно заказывать за 15 дней.





На одном из блок-постов в брянском приграничье. Источник фото: ren.tv





Через село Соловьевка тоже проехать не получится, дорогу контролируют сотрудники ФСБ. Со слов местных жительниц, имеющих знакомых в Любечанах и Сушанах, из сел выехать нельзя: в населенных пунктах работает Следственный комитет.





Чего хотели добиться организаторы террористической акции

С военной точки зрения, атака на приграничные сёла Брянской области полностью лишена всякого смысла: там нет ни объектов критической инфраструктуры - ни военной, ни гражданской; нет складов, военных штабов или предприятий ВПК. Одна из главных целей проведения приграничных терактов, было устроить психологическую операцию. Следовательно, посеять панику, создать пиар "РДК" как "борцам за правое дело". Правда как это согласуется с гибелью мирных жителей от пуль так называемых "партизан", где даже в официальных документах они упоминаются как воинские отряды, входящие в ВСУ, в "РДК" ответа естественно никто не даст.





Источники:

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/03/03/965086-ukraina-sovershila-odnu-iz-samih-gromkih-diversii https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/261193/ogon-po-gragdanskim-kak-bryanschina-peregila-terakty.html https://ren.tv/news/v-rossii/1081161-peskov-terakt-v-brianskoi-oblasti-budet-razbiratsia https://aif.ru/politics/world/nacist_vseya_evropy_kto_takoy_terrorist_denis_kapustin https://www.mk.ru/incident/2023/03/02/aktyor-sambist-ugolovnik-i-dezertir-napavshie-na-bryanskuyu-oblast-diversanty-opoznany.html https://www.rbc.ru/society/04/03/2023/6401fc6e9a7947e501cfb648?from=from_main_2