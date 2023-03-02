Сегодняшним утром диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины проникла на территорию РФ и захватила в качестве заложников местных жителей в селе Сушаны брянской области. В руках захватчиков оказались шестеро жителей села, как минимум двое из которых - дети. Число заложников из детей могло оказаться большим, если бы неравнодушные люди не спасли остальных малышей на своем автотранспорте.
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Уже известны детали нападения украинской ДРГ на Брянщину. Перед вторжением боевиков два малых дрона-камикадзе уничтожили пограничные камеры видеонаблюдения, что позволило пересечь государственную линию границы.
Источник фото: mk.ru
Также сообщается, что перед атакой были задействованы сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Для распространения панических настроений якобы от лица местного населения сообщали слухи о большой группе диверсантов, по меньшей мере включающей в себя не менее полусотни человек, совершающей уничтожение объектов инфраструктуры и захват заложников.
К настоящему времени пока неизвестно о результатах проведения антитеррористических мероприятий по освобождению заложников.