Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России назвал террористами украинские ДРГ, атаковавшие сегодняшним утром Брянскую область. Песков прокомментировал циркулировавшие ранее в сети слухи о якобы экстренном заседании Совета Безопасности, которое должно состояться сегодня. Со слов пресс-секретаря Владимира Путина, президент России находится в Кремле и принимает оперативные доклады о ситуации в приграничье Брянской области. А заседание Совбеза РФ состоится завтра по "плановому графику".
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Ответственность за нападение на Брянское приграничье взяла на себя организация "РДК", связанная со спецслужбами Украины. Источник фото: topwar.ru
Также кремлевский чиновник рассказал, что силовики задействуют все силы и возможности для скорейшего уничтожения диверсионного отряда украинской стороны. Владимиру Путину в непрерывном режиме поступают сводки и доклады о текущем состоянии ситуации в Брянской области от силовых структур и от местного главы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодняшним утром выступил с заявлением, на котором рассказал о незаконном проникновении вооруженных людей, пересекших украино-российскую границу и осуществивших вторжение в Климовский район Брянской области. Местные СМИ ссылаясь на власти, рассказали о захвате и удержании в заложниках шести человек в селе Любечане. Также сообщается о пострадавших.