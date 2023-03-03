Активисты из Белоруссии, называющие себя проукраинскими партизанами, опубликовали кадры, записанные безымянным дроном с территории военного аэродрома Мачулищи под Минском. Неизвестный беспилотный аппарат двигался в сторону самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50У ВКС РФ, стоявшего без движения на стоянке.
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По кадрам видеоряда заметно как дрон подлетает в самолёту-разведчику, присаживается на "тарелку" РЛС и почти сразу улетает. До этого был опубликован обрезанный фрагмент этого видео, на котором БПЛА подлетал к дрону, после чего как сообщали проукраинские активисты, самолёт был значительно повреждён.
ДРЛО А-50У ВКС РФ. Источник фото: Википедия
В последствии "полнометражный фильм" прокомментировал британский таблоид, обозвавший разведывательный дрон всего лишь беспилотником, "купленным в магазине", что в принципе, не исключено. И возвращаясь к спокойно улетевшему дрону, в газете заявили, что ДРЛО А-50У был взорван, но - "попозже" продемонстрированных кадров. Причинённый ущерб был столь высок, что о дальнейшей эксплуатации этого конкретного борта даже и говорить бессмысленно. Так как якобы была уничтожена антенна РЛС и причинен значительный ущерб передней и центральной части корпуса самолёта.
Но если все сказанное правда, как тогда спустя пару дней "уничтоженный" борт А-50У эскортировал белорусский самолёт, на котором возвращался Александр Лукашенко из своей "командировки" в КНР.