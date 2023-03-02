Слухи, де, мол, украинский беспилотник "вдребезги" уничтожил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии, оказались тщательно разгоняемым ЦИПсО фейком, на который, к сожалению, купилось некоторое количество доверчивых пользователей нашего сайта.
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Но правда восторжествовала. Так фрагмент из видеоряда по поводу ДРЛО А-50 опубликовал Telegram-канал министерства обороны Белоруссии. На видео видно что российский самолёт находится без видимых повреждений и продолжает нести свою работу и в любой момент готов к выполнению лётного задания.
Источник фото: topwar.ru
Это тот самый самолёт, который якобы уничтожили и он не может летать. Но всё оказалось наспех изготовленным фейком, к которому причастны помимо украинского ЦИПсО и беглые белорусские экстремисты.
Примерно неделю назад, 26 февраля по сети стала распространяться информация, что в округе Минска на аэродроме прогремела серия взрывов, в результате которой сильно пострадала военная инфраструктура, в том числе авиатехника ВКС РФ.
Официального подтверждения атаки на аэродром от местных властей пока не поступало.
Ну а нам, простым читателям, остаётся только тщательно фильтровать новости, дабы не попасться на уловки недружественной пропаганды.