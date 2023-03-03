Известный офицер с позывным Мадьяр, прославившиеся ещё во время отхода с Соледара, без остановки ведёт так называемую "трансляцию" своих боевых приключений. Не стал исключением и окруженный Бахмут (Артёмовск). В мировой паутине всплыл ролик от Мадьяра, на котором сослуживец украинского офицера высказался о значительных потерях ВСУ в осаждённом городе, кольцо окружения вокруг Бахмута постепенно, но неумолимо сжимается. Российские военные отрезали несколько важных транспортных магистралей с помощью которых можно было выйти из города, ВСУ ушли с кварталов Дачи и Забахмтутки, отойдя к центральной части Артёмовска.
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Источник фото: РБК-Украина
Теперь со слов военного "стримера" Роберта Бровди (Бровды), командира подразделения "Птицы Мадьяра", ведущего с помощью коптеров аэроразведку, получило приказ срочно выйти из города.
Со слов того же Бровди, он и его подразделение, 110 дней провели в городе, но видимо теперь пришло время отойти на "новые позиции".
Так же Мадьяр выпустил известное видео, на котором рассказал, что "рота" в Бахмуте живёт одну ночь, а в сутки потери у украинской армии в Бахмуте составляют от роты до двух. И только по этой причине нужно перейти на новые оборонительные позиции.
Хотя на самом деле всё куда проще: сформировавшееся огневое кольцо заставляет покинуть обречённый для ВСУ город.