О текущей ситуации на фронте в районе Артёмовска рассказал воюющий за ВСУ бывший морпех США, а ныне наёмник Трой Оффенбекер

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В ВСУ полным-полно воюющих иностранных граждан, прячущихся за вывеской "волонтеров" и "парамедиков", но волей своего собственного желания берущих в руки оружие и с ним же погибающих. Но есть кому повезло больше, и такие везунчики спешат рассказать о своей службе в рядах украинских формирований, пока ещё есть "возможность".

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Так Трой Оффенбекер, морской пехотинец США в отставке, рассказал о ситуации на ЛБС. Трой проходит службу в Бахмуте (Артёмовске), самом опасном и трудном участке фронта, где согласно словам Оффенбекера простой солдат живёт не более четырех часов.





Источник фото: radiosputnik.ria.ru





И действительно, город, в котором до начала конфликта проживало около 70 тысяч человек, к настоящему моменту разрушен на 60%. И вот среди этих закоптившихся развалин происходят яростные бои. Неслучайно на Западе по аналогии с Верденской битвой, битву за Бахмут назвали "мясорубкой".

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И хочется добавить к словам "солдата удачи": то ли ещё будет, когда кольцо сомкнётся и Артемовск окажется в огневом мешке со всеми вытекающими для бахмутского гарнизона - тут или "в полон" или верная погибель. Побратимы американского наёмника из Соледара не дадут соврать.