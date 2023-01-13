Как наживаются на Украине после потери Соледара

На Украине живут весьма находчивые и предприимчивые люди. Я б такого не додумался. Скажите, как можно "монетизировать" факт отступления вооруженных сил Украины из Соледара, только честно.

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Но повторюсь, находчивые украинские граждане нашлись, потому что Соледар на 80% обеспечивал потребности в каменной соли всей территории Украины. Но теперь, как мы бдительно следим за ситуацией - не будет. CNN подтвердит.





Источник фото: google.com

Поэтому встречаем пачку обыкновенной соли за 300 гривен (около 600 рублей). И видится мне, это еще не предел. Как с тем самым ажиотажем на видеокарты во время дефицита микрочипов и бума майнинга. Но теперь заместо продукции Nvidia и AMD у нас соль производства "Артемесоль".

К слову, донбасская соль в магазинах Украины сейчас - "коллекционерская редкость": но ее легко можно заказать в интернете по цене в 45 гривен (90 рублей).





Соль за 600 рублей килограмм. Как тебе такое Илон Маск... Источник фото: телеграм





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Но будьте уверены, данную пачку соли возьмут да купят, возможно сметут всю партию очень скоро. Как-никак, это живое напоминание для "патриотически настроенных граждан", что Соледар был Украиной. Но теперь - не будет.