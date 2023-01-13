Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
На фоне захвата российскими войсками Соледара, соль производства "Артемсоль" продают за 350 гривен
Как наживаются на Украине после потери Соледара
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

   На Украине живут весьма находчивые и предприимчивые люди. Я б такого не додумался. Скажите, как можно "монетизировать" факт отступления вооруженных сил Украины из Соледара, только честно. 

реклама

   Но повторюсь, находчивые украинские граждане нашлись, потому что Соледар на 80% обеспечивал потребности в каменной соли всей территории Украины. Но теперь, как мы бдительно следим за ситуацией - не будет. CNN подтвердит. 


Источник фото: google.com

   Поэтому встречаем пачку обыкновенной соли за 300 гривен (около 600 рублей). И видится мне, это еще не предел. Как с тем самым ажиотажем на видеокарты во время дефицита микрочипов и бума майнинга. Но теперь заместо продукции Nvidia и AMD у нас соль производства "Артемесоль".

   К слову, донбасская соль в магазинах Украины сейчас - "коллекционерская редкость": но ее легко можно заказать в интернете по цене в 45 гривен (90 рублей). 


Соль за 600 рублей килограмм. Как тебе такое Илон Маск... Источник фото: телеграм


рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

   Но будьте уверены, данную пачку соли возьмут да купят, возможно сметут всю партию очень скоро. Как-никак, это живое напоминание для "патриотически настроенных граждан", что Соледар был Украиной. Но теперь - не будет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#соледар #соль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
15
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
15
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
4
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
5
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
39
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
19
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
11
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
112
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
Флагманский SSD Samsung 990 Pro 2 ТБ подешевел в одном из российских магазинов
2
Тайваньские истребители Mirage 2000 сбили четыре самолета F-16 Fighting Falcons производства США
5
Скоростной Core i9-13900KS@6 ГГц через месяц превратится в «тыкву» из-за нового Ryzen 9 7950X3D
15
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10

Популярные статьи

Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
30
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
39
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
35
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
35
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
41
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
260
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
120
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
6
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
17

Сейчас обсуждают

Козырной Туз
00:28
Да ты походу епанутый на всю кукушку, собрался трупы насиловать. Давно у психиатра был, далбаеб?
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Евгений Васютин
00:26
Так можно сказать про абсолютно любую 7-ку в стычке с 9ками.... ну может только если КВ-2 «Дредноут» пару раз подсосет в бортину п.с. И да..... АТ-15а не встречается с 9-ками.... она льгот
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
Валерий Домбровский
00:26
Типичный украинец. Горит дом, горит хата, но нет: эта пожарная машина меня не устраивает, эта тоже, эта слишком сложная, а эта куда-то не туда ездила 10 лет назад, дайте ту, что в музее. Свадьба в мал...
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
Козырной Туз
00:24
Ка бы напомню тебе ДЕБИЛУШКЕ историю. Япония которая в 3 раза больше Британии была ваепана СССР ( Россией) за 12 дней. Спроси за сколько РФ отэмеет Британию? Италию и тебя вместе взятых.
СМИ: Италия согласилась передать Украине систему ПВО SAMP/T
АнтиЧмо
00:24
Долбаёб?
Благодаря службе в ЧВК Вагнер сотни заключенных получили помилование и вернулись на свободу
РосИнформБюро
00:23
Я тебе давал слово? Или в методичке все тексты закончились?
На Украину поставили более 350 тысяч электрогенераторов суммарной мощностью свыше 1 ГВт
Nutty8432
00:22
Население официально известили, что «не служивших россиян старше 30 лет будут принудительно отправлять на военные сборы». Что такое «военные сборы» в условиях войны - очень хорошо известно. «Сборнуты...
Благодаря службе в ЧВК Вагнер сотни заключенных получили помилование и вернулись на свободу
3000kyky Sakh
00:18
Нет, братишка. Между мной и Россией без трупа не обойтись. Моего или России. А труп насиловать вряд ли кто захочет. Даже отважные кадыровцы с тик-тока.
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Козырной Туз
00:15
Они ждут пока мы их уничтожим. Они тупые рагули с мивиной в зубах.
Корреспондент CNN заметил отступление ВСУ из Соледара
Enforsen Bsv
00:14
По итогам сегодняшнего дня проката: «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, опередив «Аватар».
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем