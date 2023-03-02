Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Россия вскоре получит обновлённую атомную субмарину К-328 "Леопард", вооружённую Калибрами
Первая многоцелевая АПЛ "Леопард" проекта 971 была заложена в 1988 году
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Атомную субмарину "Леопард", начинают подготавливать к возвращению в строй в состав Северного флота. АПЛ проекта 971 проходила модернизацию и капитальный ремонт на "Производственном объединении Северного машиностроительного предприятия" в Северодвинске. О новом "статусе" АПЛ рассказал Владимир Мальцев - глава Общероссийского движения поддержки флота.

реклама

   В декабре 2020 года на "Леопарде" был проведён стапельный ремонт, после чего АПЛ передвинули к достроечному стенду для окончания работ. По ранее озвученным планам, лодка должна была выйти на испытания в 2022 году, после чего поступить "в распоряжение" подводного состава Северного флота. Но сроки сдачи лодки сместили неназванные препоны. Работы на атомной субмарине были пролонгированы, "окончательный срок" передачи лодки военным обозначен как декабрь 2023 года. 


К-321 у причала. Источник фото: en.wikipedia.org


   Согласно пресс-релизу российского Минобороны, лодка прошла капитальный ремонт с углубленной модернизацией. Была обновлена система управления, связи, гидроакустики и проведены иные необходимые работы. Также лодка получила новое ракетное вооружение: "Калибры" в подводном исполнении.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   АПЛ К-328 была заложена на "Севмаше" в октябре 1988 года, в январе 1991 года получила новое имя "Леопард" вместо "Щука-Б". "Леопард" входит в подводный состав 24-й "Звериной дивизии" наряду с атомными субмаринами, "Вепрь", "Волк", "Гепард", "Пантера", "Тигр".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#к-328 &quot;леопард&quot; #российская апл
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
3
По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
3
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
13
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
Tesla собирается обновить Model Y и Model 3 до осени следующего года
+
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
11
Китайская компания помогала ЧВК «Вагнер» спутниковыми снимками Украины
1
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
11
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
5
Xiaomi представила гарнитуру дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition
1
Германия передала две зенитные системы Украине, оставив берлинское небо без защиты
8
Консоль Google Play раскрыла характеристики смартфона Vivo V27 4G с изогнутым дисплеем
+
GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
6
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800Х – выбираем оптимальный процессор для видеокарты GeForce RTX 3060
10

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
86
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
65
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
15
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
26
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
107
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
16
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
8
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
115

Сейчас обсуждают

хахахер
21:58
вот те крест
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
хахахер
21:57
это к риановостям
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
Евгений Сом
21:55
А если через пару лет ты поставишь 5090 то они также останутся равными? или может стоит признать что ты нуб и не умеешь тестить железо?
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
ffe
21:55
Ачотакова? Почему Турции (где друг Эрдоган) или, там, Сербии (где друг Вучич) можно поставлять оружие и боеприпасы Украине, а Китаю с Пакистаном вдруг нельзя? И им тоже можно. И остальным можно. Это б...
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
Татьяна Зюба
21:54
Мне так нравится ваш чат! Оптимисты! Поддержанты! Женских страхов усмирянты! Мира миру!
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
Олег
21:50
Предполагаю это были предки уринопитеков из украинии
Археологи обнаружили следы вымершего человеческого вида возрастом 500 000 лет
Saito
21:46
чеченцы вы реально ослы! сначала эти обезьяны с силой захватили вашу власть убивая и унижтожая ваши города и народ, теперь эти дикие обезьяны ваших настоящих защитников и героев называют терористами...
Кадыров предложил "максимально жёстко и даже жестоко" разобраться с напавшими на Брянскую область
Manager
21:45
Когда Интел сделает нормальный процессор, c 16 высокопроизводительными ядрами без E-ядер, да на техпроцессе 5 нм или 3 нм, да еще добавит 3D кэш и AVX-512, и параллельно избавится от вялого гнущегося ...
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Johann Klassen
21:43
Хитрожопый, перестань переворачивать всё "с ног на голову". Тебе пархатому отвечать придётся, при любом раскладе.
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
Артём Николаев
21:42
Братишки услужили. Думают типа теперь с них США санкции снимут? Слились и там, и тут.
Без объяснения причин AliExpress запретил продажу дронов россиянам, "отличились" фирмы Autel и DJI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем