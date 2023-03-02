Первая многоцелевая АПЛ "Леопард" проекта 971 была заложена в 1988 году

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Атомную субмарину "Леопард", начинают подготавливать к возвращению в строй в состав Северного флота. АПЛ проекта 971 проходила модернизацию и капитальный ремонт на "Производственном объединении Северного машиностроительного предприятия" в Северодвинске. О новом "статусе" АПЛ рассказал Владимир Мальцев - глава Общероссийского движения поддержки флота.

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В декабре 2020 года на "Леопарде" был проведён стапельный ремонт, после чего АПЛ передвинули к достроечному стенду для окончания работ. По ранее озвученным планам, лодка должна была выйти на испытания в 2022 году, после чего поступить "в распоряжение" подводного состава Северного флота. Но сроки сдачи лодки сместили неназванные препоны. Работы на атомной субмарине были пролонгированы, "окончательный срок" передачи лодки военным обозначен как декабрь 2023 года.





К-321 у причала. Источник фото: en.wikipedia.org





Согласно пресс-релизу российского Минобороны, лодка прошла капитальный ремонт с углубленной модернизацией. Была обновлена система управления, связи, гидроакустики и проведены иные необходимые работы. Также лодка получила новое ракетное вооружение: "Калибры" в подводном исполнении.

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АПЛ К-328 была заложена на "Севмаше" в октябре 1988 года, в январе 1991 года получила новое имя "Леопард" вместо "Щука-Б". "Леопард" входит в подводный состав 24-й "Звериной дивизии" наряду с атомными субмаринами, "Вепрь", "Волк", "Гепард", "Пантера", "Тигр".