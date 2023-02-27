Речь идёт об АПЛ "Красноярск" и АПРСН "Император Александр III"

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На сегодняшний день завод "Севмаш" набрал хороший темп, благодаря чему российский флот в праве рассчитывать на получение от одной до двух атомных субмарин в год. Первым годом такой прекрасной "традиции" стал 2021, потом так продолжили в 2022, и скорее всего так будет и в неспокойном 2023 году.

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Объединенная судостроительная компания 3 года подряд "в один ряд" передает по 2 АПЛ в МВФ РФ. В этом году это будут многоцелевая субмарина проекта "Ясень-М" и субмарина стратегического назначения проекта "Борей-А", то есть атомная лодка "Красноярск" и стратег "Император Александр III" соответственно.





АПРСН "Император Александр III". Источник фото: aif,ru





АПЛ "Красноярск" третья подлодка из проекта "Ясень-М" после "Казани" и открывающей серию "Новосибирска". Героиня новости заложена в июле 2013 года, спущена в июле 2021 года. Видоизменение лодки примерно 13800 тонн, а глубина погружения 520 метров. В состав экипажа входят 64 человека с автономностью плавания 100 суток самой АПЛ, способной двигаться в толщах воды со скоростью 31 узел. Субмарина вооружена крылатыми ракетами "Калибр" в подводном исполнении и ракетами "Оникс", в будущем планируется перейти на гиперзвуковые "Цирконы". Кроме ракет, лодка имеет торпедные 533-миллиметровые аппараты и мины.

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"Император Александр III" является третьим в серии после "Князя Владимира", которому предшествовали еще две подводных лодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Данный АПРСН заложен в декабре 2015 года, спущен в декабре 2022 года. Скорее всего лодка будет патрулировать тихоокеанскую акваторию.