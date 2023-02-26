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В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов

Скорее всего БПЛА был потерян из-за технической неисправности или ошибки пилотирования наземного оператора
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   Начнём новость с того, что MQ-9 Reaper "Жнец" довольно непростая "машинка". Пускай свой первый испытательный полёт разведывательно-ударный беспилотник совершил практически 20 лет назад ещё в феврале 2001 года, но по сей день данный БЛА актуален и не с проста при всех возможностях просить и выпрашивать разнообразную современнейшую технику у стран Запада, Украина на протяжении долгого времени получает категорический отказ в предоставлении ей хотя бы одной единицы Жнеца. Вот танки Абрамс - пожалуйста, ЗРК "Patriot" - пожалуйста, а стратегический ударный дрон - ни-ни. И американцев понять можно: с M1 Abrams можно снять урановую сверхсекретную броню, зенитные противоракетные комплексы Патриот находятся на Западной Украине, а вот если Reaper попадёт в руки "злым русским" - США такого себе никогда не простят. "Даром" что ли одна единица MQ-9 Reaper в различных версиях "на рынке" торгуется от 15 до 30 млн. долларов за 1 штуку. Да и опять же, потеря, а тем более потери двух и более единиц - это большой удар по "ореолу успешности и непобедимости" идеального образца американской инженерной мысли. А американцы, прежде всего как нация, отличаются высокой прагматичностью и прекрасным умением просчитывать разнообразные риски. Поэтому так невероятно появление Жнецов на Украине. Но не в государстве Мали, где раньше до прихода "музыкантов" из ЧВК "Вагнер" безраздельно царствовали французы, у которых как раз и имеются на вооружении "стратеги" из мира БПЛА - MQ-9 Reaper. К тому же, чего опасаться за "ущерб имиджу" и шансу сбить легендарный беспилотник в данной республике, если там нет ПВО и ПРО от слова совсем. Поэтому Жнецы летали под жарким небом Мали, совершенно не боясь наземных угроз. Да и упадёт там дрон, кому дело до Африки, авось новость "не всплывёт". Но новость "всплыла", где не только словами, но и фотографиями подтвержден факт падения одного из двух Жнецов в провинции Мопти близ города Дуэнца. Кстати два африканских дрона французской армии располагались на военной базе в Ниамее, столице Нигера. А теперь к самому событию.

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"Жнец" в Африке. Источник фото: military.africa


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   Неделю назад, 18 февраля на южной оконечности Мали в районе города Дуэнца были найдены фрагменты неидентифицированного БПЛА, к тому же дрон упал на территорию, контролируемую одной из местных террористических организаций, тесно связанной с международным терроризмом, но местные жители до прихода боевиков успели заснять некоторые обломки. Промониторив специализированные авиационные порталы, ни одной записи, свидетельствующей об авиационном происшествии, случившемся в данном квадрате, выявлено не было.


Траектория предполагаемого полёта и место падения. Источник фото: Телеграм

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   Но вернёмся к обломкам. На одном из сохранившихся модулей четко были видны две маркировочных записи в виде пяти цифр. Такие цифровые блоки CAGE используются в блоке НАТО для обозначения организаций. Что в свою очередь позволило выйти на поставщика. Так как пятизвёздный цифровой набор используется для определения подрядчика оборонных ведомств. И имея номера 34860 и 96214, расследователи вышли на американцев, точнее американские предприятия ВПК - Raytheon Company и Northrop Grumman Systems Corporation. Следовательно, дальнейшие шаги по расследованию - лишь дело техники, так как совсем нетрудно установить, что же "такого" в мире БЛА производят данные компании.


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Та самая маркировка. Источник фото: телеграм-канал Рыбарь


   А благодаря второй сохранившейся детали шасси видна надпись General Atomics Aeronautical, прославившейся в мире благодаря производимым ударным стратегам категории БПЛА: MQ-1 и MQ-9. Сопоставив же размеры остатков шасси можно стопроцентно утверждать, что перед нами MQ-9А Reaper. А в целом регионе Сахель лишь одна страна имеет на своём вооружении такие типы беспилотных аппаратов. Да и то эта страна совсем неафриканская. Речь идёт о Франции, в ВКС республики как раз и находятся искомые MQ-9А Reaper в количестве 11 штук, 2 из которых на 101-й авиабазе в нигерском Ниамее. Франция использует эти БЛА для противостояния террористической угрозе в Африке.


Ракетное вооружение MQ-9A . Источник фото: robotrends.ru


    Пока что нельзя точно ответить был ли потерян стратег из мира ударных беспилотников или нет: французское военное ведомство сохраняет молчание по этому поводу, а боевики из террористов, поднявшие обломки дрона, пока ещё никак не прокомментировали свою "находку".

   Стоит заметить, что происшествие с MQ-9A не первое у французов. Еще 5 лет назад в 2018 году военное ведомство Франции рассказало о потере Жнеца у злополучного Ниамея, а в мае 2022 года Жнец смог совершить незапланированное приземление в 50 километрах от передовой авиабазы, где этот беспилотник базировался. Как раз MQ-9A возвращался с операции над территорией Мали и Буркина-Фасо. 


Французский солдат около Жнеца. Источник фото: thedefensepost.com


   Почему "Жнец" не мог быть сбит: террористы из Мали не обладают современными средствами ПВО, а что касается армии Мали, у них из "полного комплекта" противовоздушной обороны имеются лишь РЛС эпохи царя Гороха. Получается даже если бы армия обнаружила дроны Франции, сбить она их не могла, так как стоящие на вооружении зенитки способны "справиться" только с низколетящими объектами типа вертолётов. 

   Наиболее вероятно, "Мрачный жнец" упал из-за технической неисправности, что случалось ранее или же из-за проблем с навыками французских операторов беспилотников, "недосмотревших" за дорогостоящей птичкой "made in USA".


Американский "Мрачный жнец" с французской пропиской. Источник фото: ga.com


   Такие новости могут быть крайне неприятны французской армейской группировке, которой и так "несладко" из-за экспансии ЧВК "Вагнер" в бывшие колониальные владения французской короны, ведь совсем не зря половина Африки говорит на французском языке. Поэтому "недостача" элитной машины из класса стратегических разведывательно-ударных машин удар не только по возможностям, но не в последнюю очередь, удар по имиджу и авторитету, где теперь французов "вежливо" просят на многих направлениях: от выкидывания с "жирных" контрактов по поставке подводных лодок Австралии, до самого французского президента Эммануэля Макрона, пытающегося занять место первого политика в Европе, но, честно говоря, до настоящих мастодонтов европейской политики в виде Жака Ширака и Шарля Де Голля, французскому лидеру так же далеко, как добираться из Парижа до Китая пешком.

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