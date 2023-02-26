За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начнём. Казалось бы, что такого в визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай и его будущего мартовского визита в Иран. Лидер которого Эбрахим Раиси посетил в свою очередь Китай. Где уже глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И приехал в российскую столицу, попав на приём к Владимиру Путину. Из которого можно сделать вывод, что весной в Москве очень ожидают увидеть Си Цзиньпина. Такие визиты язык никак не поворачивается назвать спонтанными событиями. А вот обозвать формированием будущего военно-политический союза — можно.

реклама





рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Президент Ирана Эбрахим Раиси. Источник фото: ria.ru





реклама

Лукашенко совершит полёт в китайскую столицу ровно через 3 дня, а сам визит, на удивление, составит долгих 96 часов. Что для стандартных официальных 1-дневных визитов глав стран выглядит крайне впечатляюще. А ещё это говорит о больших шансах на подписание "спонтанных" многомиллиардных контрактов. Сейчас "расшифрую". Обычные встречи между руководителями государств — практически формальность. "Формальность" в плане того, что обычно такие встречи подготовлены заранее тщательными "заботами" различных ведомств, согласующих и согласовавших разнообразные протокольные мероприятия, в том числе и подписание различных договоров и деловых контрактов. Предположим, что Александр Григорьевич и Си "распишутся" в договоре о совместном производстве гипотетических холодильников и проч. И до этого мероприятия подчинённые двух лидеров уже должны провести расчёты, где будет "клепаться" замораживающее оборудование, сколько штук, какие детали при этом будут использоваться. И уже после такой кропотливой работы президенты двух стран в торжественной обстановке подписывают набор документов, делают дежурные улыбки, а сам процесс подписания тиражируется в правительственных СМИ и масс-медиа.

в тему американо-китайского противостояния: Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира







Александр Лукашенко. Источник фото: ridus.ru

реклама





И для таких встреч за глаза хватит одного дня. Но "отчего-то" Александр Григорьевич полетит аж на 4 суток. К слову пресс-служба последнего не внесла конкретики о причинах столь длительного посещения КНР, отделавшись ничего не объясняющим "информационным шумом". В чём, однако сильно преуспели.

Поговорим теперь и китайском чиновнике Ван И и главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Борреле, встретившихся в кулуарах Мюнхенской конференции. Говорили высокие господа о гипотетических поставках китайской военной техники России. О самой беседе лично "доложил" сам Боррель, рассказавший о серьезных заверениях Ван И, что Китай не передаёт оружие России и не передаст в ближайшем будущем.

Теперь Иран. Лидер исламской республики сейчас находится в китайской столице, и да, поговаривают, что Иран в плотной связке с РФ начал создавать и производить разнообразные беспилотные летательные аппараты.

реклама

После того как Ван И встретился со своим старым другом Боррелем, так можно писать и говорить по причине того, что Ван И и Боррель достаточно долго друг друга знают, китайский чиновник в Москве "по цепочке" провёл встречи сначала с секретарём российского Совбеза Николаем Патрушевым, потом с главой МИДа РФ - Сергеем Лавровым, а "на закуску" посетил Владимира Путина.





Главы внешнеполитических ведомств Ван И и Лавров. Источник фото: apa.az





Следите дальше за пасами "китайских ловких рук". В годовщину начала СВО 24 февраля МИД КНР публично озвучил те самые 12 глав плана мирного урегулирования между Украиной и Россией. Американцы не стали тянуть со своим "ответом", жёстко "с колёс" отринув китайские мирные инициативы. И да, все знали со 146%-ой уверенностью, что так всё и закончится.

И вот после "холодного душа" от США китайской мирной инициативе, Александр Лукашенко "внезапно" захотел улететь в Пекин. Что никак нельзя считать совпадением. А вот согласованными действиями, проходящими по линии Россия-Китай-Белоруссия-Иран — можно.

И ещё один момент: Иран, Россия, Белоруссия для объединенного Запада, страны токсичные во всех отношениях. А Китай взял да "плюнул" на такую как бы непререкаемую западную позицию и демонстративно-вызывающе проводит официальные встречи с главами этих государств. И ещё один штрих — китайский лидер не заглядывал "в гости" к Владимиру Путину с начала СВО. Хотя Дмитрий Медведев попал на приём к Си Цзиньпиню, что является грубым нарушением норм дипломатического протокола: "где это видано", чтобы "какой-то" зампредседателя Совбеза РФ встречался с лидером государства. Для примера просто представьте если бы Геннадий Зюганов встретился с Си Цзиньпинем, хотя оба лидеры своих партий. Представили?





Главы "Коммунистической партии Китая" и "Единой России" соответственно. Источник фото: report.az





Из этого всего следует простой вывод, что Дмитрий Медведев есть кто иной, как спецпосланник Владимира Путина. А спецпосланники — это высшая ступень доверительных отношений между главами государств. К коим в некоторой мере можно отнести и Александра Григорьевича, пусть он и президент.

Поэтому с большей вероятностью можно предположить, что РФ и КНР переходят на новый уровень межгосударственных взаимоотношений, отлично подходящих под определение военно-промышленного блока, где немаловажную роль должна сыграть Белоруссия, как идеальный вариант межгосударственного сборочного "цеха" чисто военных заказов России. Мы же все хорошо помним "белорусских кальмаров". Да?





Новый "белорусский кальмар" - стратегический ударный дрон CH-6, который может появиться на вооружении у России. Источник фото: naked-science.ru





Вот тебе и союз четырех стран "нарисовался" внезапно без всяких кавычек.

А теперь наша горячо любимая Украина. Последняя слишком широко улыбалась и радовалась "что весь мир с ней", а тем временем территория восточноевропейской республики превратилась в площадку прокси-войны между США и Россией. А теперь с громким "отречением" от мирного плана Китая Украиной, у последнего получился железобетонный аргумент "вписаться" в этот американо-российский междусобойчик. Разумеется на стороне России, что резко трансформирует Украину в полигон противостояния последней не против России, а против промышленной мощи Китая, "проводником" которой и станет наша страна. Это как раз и есть то самое "Мы ещё и не начинали".