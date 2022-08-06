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В ожидании визита одной очень пожилой женщины на один небольшой островок весь мир стал усиленно пить валидол и карволол, запивая все это фармацевтическое разнообразие большим количеством спиртного, и, как бы между делом продолжать отслеживать тот злополучный авиарейс. Но к большому человеческому счастью, глобального кризиса не случилось и большие ракеты остались в своих глубоких шахтах. Но у кого надо, как говорится, остался очень неприятный "осадочек", вследствие чего всех нас могут ждать глобальные последствия...

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Нечто подобное уже было, речь конечно же о Карибском кризисе, когда тогдашний гегемон СССР решил на острове Свободы разместить "парочку" Ядрен батонов в непосредственной близости от страны величайшей демократии и "свободных свобод". Той самой самой свободной стране такой поворот судьбы не понравился и грядущий конфликт мог перерасти в одну из последних войн в истории человечества. К счастью, большие дяди сумели договориться, и мир зажил прежней жизнью и казалось так будет вовеки веков...

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И о том самом фарсе истории, сейчас вместо СССР "на замену" вышел игрок со скамейки запасных, в роли этого игрока легко узнать современный Китай. И спусковым крючком для "взятия на понт" дракона стал именно визит третьего человека во властной иерархии США на Тайвань.

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И шутка ли, за полетом этой престарелой леди на одноименном сайте Flightradar24 следили аж 3 млн человек, что является абсолютным рекордом, следили, ждав "ответные меры по недопущению осуществления противоправных действий". Ожидание оказалось бесполезным. Пиу-пау не случилось, хотя обе стороны (США и Китай) всячески подогревали интерес, бряцая оружием.









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Сам остров Тайвань небольшой, если сравнить, то его площадь даже меньше Московской области, и человеку со стороны совершенно непонятно из-за чего разгорелся весь сыр-бор, но стоит лишь сказать словосочетание "TSMC ", то сведущие лица (к коим и относятся уважаемые Оверклокеровцы) мигом взбодрятся и вспыхнут.









Ведь островное государство, это то самое место, которое без всяких экивоков и эзопова языка можно назвать тем самым технологичным раем, раем, который славится своим производством микроэлектроники. Скажите, какая компания производит больше для цифровых гигантов Qualcomm, Intel, Nvidia, Apple, AMD чем "TSMC", правильный ответ - никакая. Но у этой компании есть "брат-близнец", другая островная компания UMC. И вместе эти "два брата-акробата" контролируют чуть более 50% рынка полупроводников и их производных, а сопутствующая прибыль достигает порядка аж 60% валовой мировой прибыли.

Но и не стоит забывать и вот про этих "парней с района":

MediaTek - чипсеты для ваших смартфонов, облачные хранилища и связь; HTC - сами смартфоны и оборудование для погружения в виртуальную реальность; Foxconn - многочисленные электронные компоненты; Asus - весь "конгломерат" электроники: смартфоны, ноутбуки, мониторы, девайсы, всевозможнейшие компьютерные комплектующие и иже с ними; Acer - все то же самое, что производит Asus, только что "дом пониже да дым пожиже"; Gigabyte - "Железо" для ПК.

И надеюсь, как вы поняли, список далеко не исчерпывающий. Сложно забыть, например, о D-Link, роутеры которой приснопамятный МТС "пихал" всем новичкам своего домашнего интернета. И нельзя исключать из этого списка Realtek, ASRock, ADATA. Да, честно говоря, сложно назвать, чем не назвать фирмы и фирмочки, производящие многочисленный ассортимент, используемый от продвинутой бабушки-пенсионера из Москвы, до оборудования, необходимого для работы NASA и РосКосмоса. Даже вообразить невозможно, что произойдет, если производство и логистика всего этого "электронного разнообразия" прервется, или прости Господи, остановится.









Раньше на подобное сравнение напрашивалась нефть, то теперь "бразды правления" Голубой планетой прочно захватили производители элементов микроэлектроники. И да, собака, как всегда, кроется в деталях: даже имея "украденные" схемы прорывных чипсетов и команду инженеров, способных производить те самые инновационные электронные платы и чипы, все это останется мертвым грузом, если не будет доступа к оборудованию, которое создаст "физическое воплощение" всех этих "чипов и схем". Поэтому "заводы и пароходы" по-прежнему чрезвычайно важны для мира, как и в прежние времена. И один такой "маленький заводик" как раз и имеется в распоряжении легендарной TSMC. К слову, прямо сейчас тайваньская компания готова сделать следующий технологический бросок и производить чипы по 3-нанометровой технологии, на что уже протянули свои "загребущие лапы" капиталистические хищники из разряда всяких Apple и Intel.









Но не стоит забывать и про другие компании, которые может не у всех на слуху, но производимыми изделиями тайваньских брендов пользуется чуть ли не каждый второй. Тот же AMD "внезапно" перестанет "рвать" процессоры от "синих", а ждать своего производства в необходимых размерах, а главное, прорывных уровнях производительности, от того же Samsung и прочих корпораций не знамо сколько.

С момента знакового события очередного Тайваньского кризиса прошло чуть меньше недели, и, кажется, вооруженный конфликт так и не случится, но акции крупнейших производителей Тайваня стали предательски терять "в весе", так TSMC и UMC "ужались" на 3% в своей капитализации, что повлекло за собой череду сокращений в стане, что неожиданно, американских технологических гигантов. Так Intel, Nvidia и Qualcomm подешевели на 1-2%. Почти то же самое, только в размерах до 3% коснулось и "европейских тигров" - компании ASML и BESI.

И если не дай бог "час Х" случится, единственным производителем останется корейский конгломерат Samsung с его "устаревшими" 5 и 7-нанометрами. А Китайцы "дошли" лишь до 12-нанометрового техпроцесса. И последствия потери "тайваньского технологического рая" будут ощутимы как минимум три года по самым оптимистичным прогнозам.









Но подобные "прогнозы" доступны не только пользователям Российского оверклокерс, текущие риски понимает и "самая главная демократия на Земле". Поэтому США зря время не теряли и решили выделить порядка 50 "ярдов зелени" на модернизацию и строительство новых фабрик по производству чипов, с явным запретом строительства оных на территории КНР и конечно же России.

Удастся ли такой "эксперимент", сказать сложно, но на днях Intel заявила, что в ближайшее время выделит порядка 100 млрд. долларов на ультра-фабрику в Огайо. Правда первые чипы сойдут "со стапелей" не ранее 2025 года.

Такой же расклад наблюдают и в КНР, что дает им приятный шанс захватить лидерство в отрасли производства микроэлектроники, пока США "расчехляются". Чем непременно воспользуется китайская SMIC. Которая уже использует 7-нанометровый процесс для производства ASIC-чипов.









Прогноз от Madaratora

Восток - не то место, где умеют прощать "обиды", где после удара по левой щеке любезно подставят правую. Да и выборы осенью не только лишь в одной США предстоят, и "репутационный урон", который нанесла США руками старой ведьмы Ненси Пелоси вождю КНР Си Цзиньпину - "предъява", которую глава Китая будет помнить "до самого гроба". Ведь у курса китайского вождя есть много внутренних противников в партийной среде. Это так называемые "комсомольцы", молодая партийная поросль, которая попытается "предъявить" на XX съезде КПК в ноябре "за национальное унижение", а ведь господин Си так надеется запустить "обнуление сроков" и войти в плеяду "знаковых кормчих" всего китайского народа. Пока что дело ограничивается "учениями" вдоль берегов островного государства, которые мановением одного приказа могут перейти в постоянную экономическую блокаду. Разумеется остров такого навала долго выдержать не сможет. Но думается мне, это лишь "цветочки", те самые "ягодки" засверкают на небосклоне где-то в октябре, накануне ноябрьских выборов. Тогда будет всем не до смеху.

Но, и как всегда, данное событие (очередное противостояние КНР и США) попахивает большим договорняком, ведь страны, взаимный торговый баланс которых составляет порядка 1 трлн долларов, не могут воевать, ибо урон будет взаимным до неприличия. И возможно, сам визит старушки Ненси был согласован кулуарно между подлинными кукловодами демократической партии США и руководством КНР, ведь еще старина Трамп говорил, что нет крепче дружбы в мире, чем дружба между демократической партией США и китайскими бонзами. Поэтому провокация в США могла стать отличным поводом поддержать падающий рейтинг демократов накануне выборов в Конгресс в ноябре. Такие дела...







