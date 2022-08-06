Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира

К чему могут привести "глобальные разборки" между двумя крупнейшими экономиками мира.
[ ] для раздела Блоги
4
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   В ожидании визита одной очень пожилой женщины на один небольшой островок весь мир стал усиленно пить валидол и карволол, запивая все это фармацевтическое разнообразие большим количеством спиртного, и, как бы между делом продолжать отслеживать тот злополучный авиарейс. Но к большому человеческому счастью, глобального кризиса не случилось и большие ракеты остались в своих глубоких шахтах. Но у кого надо, как говорится, остался очень неприятный "осадочек", вследствие чего всех нас могут ждать глобальные последствия...

реклама


Карикатура на Пелоси. Надпись: "Эй, Тайвань, я иду". Источник фото: vesty.co.il

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


   Нечто подобное уже было, речь конечно же о Карибском кризисе, когда тогдашний гегемон СССР решил на острове Свободы разместить "парочку" Ядрен батонов в непосредственной близости от страны величайшей демократии и "свободных свобод". Той самой самой свободной стране такой поворот судьбы не понравился и грядущий конфликт мог перерасти в одну из последних войн в истории человечества. К счастью, большие дяди сумели договориться, и мир зажил прежней жизнью и казалось так будет вовеки веков...

реклама


Источник фото: newtimes.ru


   И о том самом фарсе истории, сейчас вместо СССР "на замену" вышел игрок со скамейки запасных, в роли этого игрока легко узнать современный Китай. И спусковым крючком для "взятия на понт" дракона стал именно визит третьего человека во властной иерархии США на Тайвань. 

реклама

   И шутка ли, за полетом этой престарелой леди на одноименном сайте Flightradar24 следили аж 3 млн человек, что является абсолютным рекордом, следили, ждав "ответные меры по недопущению осуществления противоправных действий". Ожидание оказалось бесполезным. Пиу-пау не случилось, хотя обе стороны (США и Китай) всячески подогревали интерес, бряцая оружием. 


Источник фото: katehon.com


реклама

   Сам остров Тайвань небольшой, если сравнить, то его площадь даже меньше Московской области, и человеку со стороны совершенно непонятно из-за чего разгорелся весь сыр-бор, но стоит лишь сказать словосочетание "TSMC ", то сведущие лица (к коим и относятся уважаемые Оверклокеровцы) мигом взбодрятся и вспыхнут.


Фабрика TSMC. Источник фото: 3dnews.ru


   Ведь островное государство, это то самое место, которое без всяких экивоков и эзопова языка можно назвать тем самым технологичным раем, раем, который славится своим производством микроэлектроники. Скажите, какая компания производит больше для цифровых гигантов Qualcomm, Intel, Nvidia, Apple, AMD чем "TSMC", правильный ответ - никакая. Но у этой компании есть "брат-близнец", другая островная компания UMC. И вместе эти "два брата-акробата" контролируют чуть более 50% рынка полупроводников и их производных, а сопутствующая прибыль достигает порядка аж 60% валовой мировой прибыли.

   Но и не стоит забывать и вот про этих "парней с района":

  1. MediaTek - чипсеты для ваших смартфонов, облачные хранилища и связь;
  2. HTC - сами смартфоны и оборудование для погружения в виртуальную реальность;
  3. Foxconn - многочисленные электронные компоненты;
  4. Asus - весь "конгломерат" электроники: смартфоны, ноутбуки, мониторы, девайсы, всевозможнейшие компьютерные комплектующие и иже с ними;
  5.  Acer - все то же самое, что производит Asus, только что "дом пониже да дым пожиже";
  6. Gigabyte - "Железо" для ПК.

   И надеюсь, как вы поняли, список далеко не исчерпывающий. Сложно забыть, например, о D-Link, роутеры которой приснопамятный МТС "пихал" всем новичкам своего домашнего интернета. И нельзя исключать из этого списка Realtek, ASRock, ADATA. Да, честно говоря, сложно назвать, чем не назвать фирмы и фирмочки, производящие многочисленный ассортимент, используемый от продвинутой бабушки-пенсионера из Москвы, до оборудования, необходимого для работы NASA и РосКосмоса. Даже вообразить невозможно, что произойдет, если производство и логистика всего этого "электронного разнообразия" прервется, или прости Господи, остановится. 


Чипы. Источник фото: iguides.ru


   Раньше на подобное сравнение напрашивалась нефть, то теперь "бразды правления" Голубой планетой прочно захватили производители элементов микроэлектроники. И да, собака, как всегда, кроется в деталях: даже имея "украденные" схемы прорывных чипсетов и команду инженеров, способных производить те самые инновационные электронные платы и чипы, все это останется мертвым грузом, если не будет доступа к оборудованию, которое создаст "физическое воплощение" всех этих "чипов и схем". Поэтому "заводы и пароходы" по-прежнему чрезвычайно важны для мира, как и в прежние времена. И один такой "маленький заводик" как раз и имеется в распоряжении легендарной TSMC. К слову, прямо сейчас тайваньская компания готова сделать следующий технологический бросок и производить чипы по 3-нанометровой технологии, на что уже протянули свои "загребущие лапы" капиталистические хищники из разряда всяких Apple и Intel.


Фабрика Интел - Fab 42. Источник фото: cnews.ru


   Но не стоит забывать и про другие компании, которые может не у всех на слуху, но производимыми изделиями тайваньских брендов пользуется чуть ли не каждый второй. Тот же AMD "внезапно" перестанет "рвать" процессоры от "синих", а ждать своего производства в необходимых размерах, а главное, прорывных уровнях производительности, от того же Samsung и прочих корпораций не знамо сколько. 

   С момента знакового события очередного Тайваньского кризиса прошло чуть меньше недели, и, кажется, вооруженный конфликт так и не случится, но акции крупнейших производителей Тайваня стали предательски терять "в весе", так TSMC и UMC "ужались" на 3% в своей капитализации, что повлекло за собой череду сокращений в стане, что неожиданно, американских технологических гигантов. Так Intel, Nvidia и Qualcomm подешевели на 1-2%. Почти то же самое, только в размерах до 3% коснулось и "европейских тигров" - компании ASML и BESI.

   И если не дай бог "час Х" случится, единственным производителем останется корейский конгломерат Samsung с его "устаревшими" 5 и 7-нанометрами. А Китайцы "дошли"  лишь до 12-нанометрового техпроцесса. И последствия потери "тайваньского технологического рая" будут ощутимы как минимум три года по самым оптимистичным прогнозам. 


Офис SMIC. Источник фото: 3dnews.ru


   Но подобные "прогнозы" доступны не только пользователям Российского оверклокерс, текущие риски понимает и "самая главная демократия на Земле". Поэтому США зря время не теряли и решили выделить порядка 50 "ярдов зелени" на модернизацию и строительство новых фабрик по производству чипов, с явным запретом строительства оных на территории КНР и конечно же России.

   Удастся ли такой "эксперимент", сказать сложно, но на днях Intel заявила, что в ближайшее время выделит порядка 100 млрд. долларов на ультра-фабрику в Огайо. Правда первые чипы сойдут "со стапелей" не ранее 2025 года. 

   Такой же расклад наблюдают и в КНР, что дает им приятный шанс захватить лидерство в отрасли производства микроэлектроники, пока США "расчехляются". Чем непременно воспользуется китайская SMIC. Которая уже использует 7-нанометровый процесс для производства ASIC-чипов.


Источник фото: eadaily.com


Прогноз от Madaratora

   Восток - не то место, где умеют прощать "обиды", где после удара по левой щеке любезно подставят правую. Да и выборы осенью не только лишь в одной США предстоят, и "репутационный урон", который нанесла США руками старой ведьмы Ненси Пелоси вождю КНР Си Цзиньпину - "предъява", которую глава Китая будет помнить "до самого гроба". Ведь у курса китайского вождя есть много внутренних противников в партийной среде. Это так называемые "комсомольцы", молодая партийная поросль, которая попытается "предъявить" на XX съезде КПК в ноябре "за национальное унижение", а ведь господин Си так надеется запустить "обнуление сроков" и войти в плеяду "знаковых кормчих" всего китайского народа. Пока что дело ограничивается "учениями" вдоль берегов островного государства, которые мановением одного приказа могут перейти в постоянную экономическую блокаду. Разумеется остров такого навала долго выдержать не сможет. Но думается мне, это лишь "цветочки", те самые "ягодки" засверкают на небосклоне где-то в октябре, накануне ноябрьских выборов. Тогда будет всем не до смеху.

   Но, и как всегда, данное событие (очередное противостояние КНР и США) попахивает большим договорняком, ведь страны, взаимный торговый баланс которых составляет порядка 1 трлн долларов, не могут воевать, ибо урон будет взаимным до неприличия. И возможно, сам визит старушки Ненси был согласован кулуарно между подлинными кукловодами демократической партии США и руководством КНР, ведь еще старина Трамп говорил, что нет крепче дружбы в мире, чем дружба между демократической партией США и китайскими бонзами. Поэтому провокация в США могла стать отличным поводом поддержать падающий рейтинг демократов накануне выборов в Конгресс в ноябре. Такие дела... 



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

санкции тайвань санкциии конфлит китая и сша торговые войны экономические битвы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
28
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры взломали крупнейшего производителя ракет и ЗРК в Европе, похищены секретные данные
12
Археологи обнаружили на территории полигона ВВС США в штате Юта следы человека ледникового периода
4
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
86
Майнер из Техаса заработал за июль 439 Биткоинов на $9.5 млн даже не включая свою ферму
4
Последствия пожара на складе магазина Ozon - уничтожен весь товар и здание, убытки около 10 млрд руб
14
Россия создала и передала войскам снайперскую винтовку "Сталинград", способную остановить даже танк
19
GeForce RTX 4080 выглядят разочаровывающе – урезанный GPU, шина 256 бит, 48 Мб кэш-памяти и 420 Вт
6
Испанские ученые разработали пленку, с помощью которой можно определить содержание нитритов в мясе
+
Какую видеокарту купить для легендарного Ведьмака – 5 игровых моделей для культовой The Witcher 3
6
NIU SQi — электровелосипед, очень похожий на мотоцикл, с максимальной скоростью 25 км/ч
4
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
26
Radeon RX 5700 XT с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 50 000р – что выгоднее купить
7
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
2
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
74
Moore's Law is Dead раскрыл свежие данные о видеокартах RTX 4000, RX 7000 и Intel Arc
3
Дмитрий Медведев пообещал отомстить за удаление канала Гоблина на YouTube
106
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
3
6 лучших видеокарт августа по соотношению цена/fps в магазинах РФ для игр в разрешении 1080р-4К
6
Ученые обнаружили темную материю, которая появилась 12 миллиардов лет назад
4
Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
6

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
134
Пожизненная лицензия для Windows 10 Pro доступна за $16,41 на распродаже
37
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
27
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
45
Как Intel замедлила технологический прогресс TSMC – почему конкуренты так и не стали партнёрами
36
Обзор умных розеток Tenda SP3
32
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
4

Сейчас обсуждают

vitosol
17:40
Как только страны перейдут на оплату в своей национальной валюте,"гигемону" придёт северный зверёк. Себестоимость фантика 10-15 центов, а страны покупают его за свои кровные, для расчётов между собой.
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
warmuza
17:39
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
djon3volta
17:39
Что такое кастрюли в твоём понимании? Это украинцы с Украины? Или русские из России тоже кастрюли, если комментарий не совпадает с линией партии? А кто тогда ты и тебе подобные? Их как назвать можно?
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Иван Дулин
17:38
профессор, что вы думаете думаете о Шумерских табличках с клинописью 4000 тысячи лет сохраняют информацию (проверено профессорами археологами), а предложенные вами варианты так могут?
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
felsher 03
17:38
Тут и к психиатору не ходи, здравствуй дурка!)) Не переставай пить таблетки.
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
2rasmus
17:36
Интел всё, помянем не чокаясь. Красный рассвет.
AMD Ryzen 9 7900X имеет почти на 50% большую пропускную способность кэш-памяти, чем у Intel Core 12
2rasmus
17:34
ХЗ насчёт перечисленного, но apex legends с античитом рабоотает.
Linux 6.0 обеспечивает хороший прирост производительности процессора AMD EPYC в ранних тестах
Иван Кирби
17:34
Т.е, как ты?
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
IRanPast
17:28
Омэрыганцы не готовы к войне с Китаем из-за лохостана, военные заводы пашут уже в три смены ))) Предварительные оценки указывают на то, что США не смогут своевременно найти замену "Стингерам", "Джавел...
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
Stupid Miner
17:22
НУ нихрена ты расписал . Было бы желание делать машины , они бы их делали
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем