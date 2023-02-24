Аналитики связывают такие действия с грядущими планами ВСУ начать масштабное контрнаступление

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В связи с огромными потерями на фронте и для подготовки резервов для анонсированного контрнаступления, Украина без остановки начинает создавать новые воинские подразделения. Сейчас известно о планах создать штурмовые бригады и "обычные" соединения.

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Под поставки западного вооружения в активном режиме формируются 13-я отдельная егерская и 88-я отдельная механизированная бригады. В весенний период ожидается поставки западной бронетехники, состоящей из БМП Marder и Bradley. Часть машин уже замечена в соседней с Украиной Польше.





Источник фото: .vesti.ru





Кроме того, новые бригады создаются на "добровольно-принудительной основе", где будущий экипаж для бронированной техники нередко с применением силы местные военкомы "метут" прямо с остановок общественного транспорта или просто на улице. Правда "официальная причина" таких рейдов - доставка в военкоматы для "сверки данных", после которых вновь призванных без долженствующей начальной подготовки отправляют прямо на передовую. В сеть даже попала разнорядка, где с одной Тернопольской области планируют поставить под ружье порядка 60 тысяч местных жителей. Скорее всего их отправят в "бахмутскую мясорубку".

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Дошло до того, что в армию начали мобилизовать жителей Украины околопенсионного и пенсионного возраста, а 17 февраля согласно приказу украинского министра обороны Резникова на фронт отправятся и военкомы.