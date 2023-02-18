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Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
Что очень пугает наших западных "партнеров"
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   После некоторых словесных выпадов Эммануэля Макрона в адрес ЧВК "Вагнер", в частности про включение последней на официальной основе в состав ВС РФ и проведения преступлений с элементами хаоса, получил ответ от Евгения Пригожина. Основатель группы Вагнера с присущей ему эмоциональностью, "ткнул" правителю Франции в его слабое знание "военно-политической обстановки" на африканском континенте, и чего греха таить, в российских реалиях.

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   Со слов Пригожина, Вагнеровцы ни капли не имеют отношения с Минобороны России, но не боятся проводить политику защиты всех угнетенных и униженных коллективным Западом.


Источник фото: bbc.com


   Отставим в сторону словесную эквилибристку господина Макрона, но точно сможем утверждать, что французские чиновники донельзя обеспокоены падением своего влияния в странах, бывших долгое время под французским протекторатом. И действительно, руководство этих стран обратилось к ЧВК Вагнер за помощью. И теперь "вагнера" охраняют государственные учреждения африканских стран, проводят военные операции против террористических отрядов и обучают местные вооруженные силы.   

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   После чего такого рода "миссионерская деятельность" музыкантов резко разонравилась США, которые взяли да объявили Евгения Пригожина террористом, вынудив сделать то же самое своей европейской клиентеле. Почему это сделано, легко понять: ничего личного только бизнес - из-за выдавливания стран ЕС и США из Африки, последние теряют контроль над богатыми месторождениями различных природных ресурсов.

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#пригожин #чвк &quot;вагнер&quot;
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Пригожин молодец . Иметь дело с нашими дебилами генералами , это вырыть себе яму. там где ЧВК "Вагнер ", там победы и наступления , а у всратых Лапиных и прочей недоделанной шушеры победы в кавычках ....
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