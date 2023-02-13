Даже ночью российские соколы метко бьют врага, умудряясь показать непревзойденный навык владения своей винтовкой. Поразить в темное время суток 1 пулей сразу 2 бойцов противника - такое только в Голливуде увидишь или в википедии. Да...
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Стрельба ночью. Источник фото: ohota-mania.ru
На одном из направлений СВО "на ленточке" снайпер российской армии точным выстрелом поразил наемников, подвизавшихся в ВСУ. О том что это было их последней ошибкой, они даже не успели понять. Так как нашему снайперу хватило лишь одной пули. Видео "как это было" уже доступно в сети.
Под видеороликом говорится, что снайпер из Якутии решил "поохотиться" ночью на врага. Случайно во время разведки было установлено, что участок фронта со стороны ВСУ прикрывают иностранные наёмники.
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Информация из какой именно винтовки был осуществлен невероятный выстрел - не приводится, но явно это была не "классическая" СВД. Точное попадание было осуществлено с помощью "ночника", так называемого ночного прицела.
Точно утверждать не приходится, но возможно "невозможный выстрел" был осуществлен из винтовки семейства "Снайперская винтовка Лобаева".