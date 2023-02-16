Кажется Илон Маск стал что-то подозревать, выступив с обращением по поводу непредоставления услуг спутниковой связи для дронов, используемых ВСУ. И это за 1 неделю до заявления, сделанного российским МИДом, где последний заявил, что космические объекты третьих стран, служащие помощниками для ВСУ в деле нанесения ударов по целям в СВО и на территории России превратятся "вдруг" в законную цель для армии России.
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Совсем "недипломатично" об этом заявил Константин Воронцов заместитель главы департамента по контролю и нераспространению вооружений МИД РФ во время юбилея 40-годовщины СОИ США, больше известных как проект "Звездные войны".
Источник фото: inosmi.ru
Помощь в использовании космических гражданских спутников и иного оборудования для военных нужд - есть косвенное участие в конфликте.
И возвращаясь к "стартовому предложению" новости, немногим ранее Илон Маск, знаменитый предприниматель и глава SpaceX Илон Маск не побоялся выдать запрет на использование своей спутниковой связи Starlink в части корректирования воздушных боеприпасов против армии России. Мотивировав свое решение нежеланием расширять конфликт, следующим логичным шагом для которого может стать начало Третьей мировой войны.