И это логично: так как гражданские спутники ряда западных стран в открытую "наводят" артиллерию и ракеты ВСУ по территории России и объектам армии РФ в зоне СВО

Кажется Илон Маск стал что-то подозревать, выступив с обращением по поводу непредоставления услуг спутниковой связи для дронов, используемых ВСУ. И это за 1 неделю до заявления, сделанного российским МИДом, где последний заявил, что космические объекты третьих стран, служащие помощниками для ВСУ в деле нанесения ударов по целям в СВО и на территории России превратятся "вдруг" в законную цель для армии России.

почитать по теме: Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще



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Совсем "недипломатично" об этом заявил Константин Воронцов заместитель главы департамента по контролю и нераспространению вооружений МИД РФ во время юбилея 40-годовщины СОИ США, больше известных как проект "Звездные войны".





Источник фото: inosmi.ru





Помощь в использовании космических гражданских спутников и иного оборудования для военных нужд - есть косвенное участие в конфликте.

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И возвращаясь к "стартовому предложению" новости, немногим ранее Илон Маск, знаменитый предприниматель и глава SpaceX Илон Маск не побоялся выдать запрет на использование своей спутниковой связи Starlink в части корректирования воздушных боеприпасов против армии России. Мотивировав свое решение нежеланием расширять конфликт, следующим логичным шагом для которого может стать начало Третьей мировой войны.