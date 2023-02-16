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МИД РФ - Космические объекты третьих стран могут стать законной целью для российских военных
И это логично: так как гражданские спутники ряда западных стран в открытую "наводят" артиллерию и ракеты ВСУ по территории России и объектам армии РФ в зоне СВО
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   Кажется Илон Маск стал что-то подозревать, выступив с обращением по поводу непредоставления услуг спутниковой связи для дронов, используемых ВСУ. И это за 1 неделю до заявления, сделанного российским МИДом, где последний заявил, что космические объекты третьих стран, служащие помощниками для ВСУ в деле нанесения ударов по целям в СВО и на территории России превратятся "вдруг" в законную цель для армии России. 

почитать по теме: Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще

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   Совсем "недипломатично" об этом заявил Константин Воронцов заместитель главы департамента по контролю и нераспространению вооружений МИД РФ во время юбилея 40-годовщины СОИ США, больше известных как проект "Звездные войны". 


Источник фото: inosmi.ru


   Помощь в использовании космических гражданских спутников и иного оборудования для военных нужд - есть косвенное участие в конфликте.

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   И возвращаясь к "стартовому предложению" новости, немногим ранее Илон Маск, знаменитый предприниматель и глава SpaceX Илон Маск не побоялся выдать запрет на использование своей спутниковой связи Starlink в части корректирования воздушных боеприпасов против армии России. Мотивировав свое решение нежеланием расширять конфликт, следующим логичным шагом для которого может стать начало Третьей мировой войны.

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#звездные войны #звездные войны 7 #мид рф #космические войны
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jsth
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Ну т.е. их предупредили. Слишком много всякого совсем не мирного барахла там болтается на орбите.
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