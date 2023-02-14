Сообщается что бронированные машины приплыли на грузовом судне Arc Integrity

В немецком порту ночью были замечены боевые машины пехоты Bradley, предназначенные для ВСУ. Технику для украинской армии привез корабль Arc Integrity.

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Но не только колесные машины привезло это судно, но именно к ним приковано всеобщее внимание. Ещё бы, ведь именно с помощью этого "вундерваффе" украинские вооруженные силы грезят будущей весной совершить стремительное контрнаступление. А пока машины планируется по железной дороге перебросить в соседнюю Польшу, а там уже и на Украину.





Источник фото: mk.ru





О том насколько ждут украинские военные американские броневики, говорит уже тот факт, что ещё не пересекли государственную границу эти машины, а подразделения для её использования уже готовы и лишь ждут "команды" отправиться на фронт. Часть из непосредственных пользователей уже осваивают азы управления на полигонах в Германии, где на обучение отводится около нескольких недель. Наверное эта ситуация внимательным читателям напоминает случай с освоением немецких Леопардов, которых украинцы могут освоить за 4 недели, точнее обещают.





Источник фото: mk.ru

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Вся партия, в которую входят Бредли, должна составить 109 единиц. Напомню, Arc Integrity привез только 60 машин.