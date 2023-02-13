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У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
Эти цифры касаются лишь экипажей с опытом, а на обучение управлению немецкими танками отводится около 6 недель
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   Пока некоторые европейские страны друг за другом отказываются от передачи Украине своих Leopard 2, в ФРГ не стихает подготовка украинских экипажей по управлению и танковому бою на немецких бронированных машинах. О результатах учёбы решил порассуждать румынский генерал Кэтэлин Томеску.

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   Экс-командир Юго-Восточного командования корпуса НАТО обошёлся без кондовой пропаганды о превосходстве западной же техники, а осторожно развил мысль, что техника техникой, но очень многое будет зависеть от подготовленности команды танка. И если сравнить и подумать, кто же победит в танковом бою "1 на 1", то выиграет тот, кто первый попадёт.


Leopard 2. Источник фото: goodfon.ru


   Во встречном танковом бою даётся лишь пару секунд на повторный выстрел и нацеливание. Если вам не хватит этого времени, то возможно вы уже не жилец. Именно такими осторожными словами подытожил навыки танкового боя румынский генерал. 

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  А теперь только цифры от высшего натовского командира: за 9 секунд должен управиться хорошо подготовленный экипаж, 7 секунд необходимо отлично вышколенной танковой команде, чтобы поразить вражеский танк. А вот украинских танкистов будут учить всего 6 недель: сперва тренажёры, потом - уже танки. Смогут ли они за это время дорасти хотя бы до навыков новичка - тот ещё вопрос.

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#leopard 2
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