Пока некоторые европейские страны друг за другом отказываются от передачи Украине своих Leopard 2, в ФРГ не стихает подготовка украинских экипажей по управлению и танковому бою на немецких бронированных машинах. О результатах учёбы решил порассуждать румынский генерал Кэтэлин Томеску.
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Экс-командир Юго-Восточного командования корпуса НАТО обошёлся без кондовой пропаганды о превосходстве западной же техники, а осторожно развил мысль, что техника техникой, но очень многое будет зависеть от подготовленности команды танка. И если сравнить и подумать, кто же победит в танковом бою "1 на 1", то выиграет тот, кто первый попадёт.
Leopard 2. Источник фото: goodfon.ru
Во встречном танковом бою даётся лишь пару секунд на повторный выстрел и нацеливание. Если вам не хватит этого времени, то возможно вы уже не жилец. Именно такими осторожными словами подытожил навыки танкового боя румынский генерал.
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А теперь только цифры от высшего натовского командира: за 9 секунд должен управиться хорошо подготовленный экипаж, 7 секунд необходимо отлично вышколенной танковой команде, чтобы поразить вражеский танк. А вот украинских танкистов будут учить всего 6 недель: сперва тренажёры, потом - уже танки. Смогут ли они за это время дорасти хотя бы до навыков новичка - тот ещё вопрос.