Эти цифры касаются лишь экипажей с опытом, а на обучение управлению немецкими танками отводится около 6 недель

Пока некоторые европейские страны друг за другом отказываются от передачи Украине своих Leopard 2, в ФРГ не стихает подготовка украинских экипажей по управлению и танковому бою на немецких бронированных машинах. О результатах учёбы решил порассуждать румынский генерал Кэтэлин Томеску.

почитать по теме: Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине



реклама





Экс-командир Юго-Восточного командования корпуса НАТО обошёлся без кондовой пропаганды о превосходстве западной же техники, а осторожно развил мысль, что техника техникой, но очень многое будет зависеть от подготовленности команды танка. И если сравнить и подумать, кто же победит в танковом бою "1 на 1", то выиграет тот, кто первый попадёт.





Leopard 2. Источник фото: goodfon.ru





Во встречном танковом бою даётся лишь пару секунд на повторный выстрел и нацеливание. Если вам не хватит этого времени, то возможно вы уже не жилец. Именно такими осторожными словами подытожил навыки танкового боя румынский генерал.





рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

А теперь только цифры от высшего натовского командира: за 9 секунд должен управиться хорошо подготовленный экипаж, 7 секунд необходимо отлично вышколенной танковой команде, чтобы поразить вражеский танк. А вот украинских танкистов будут учить всего 6 недель: сперва тренажёры, потом - уже танки. Смогут ли они за это время дорасти хотя бы до навыков новичка - тот ещё вопрос.