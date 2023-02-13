И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта". Если вы думаете, что эти слова касаются лишь фантастической комедии про приключения русского царя Ивана Васильевича (Грозного) в эпоху развитого социализма, то вы глубоко заблуждаетесь. Эта "история" связана с российской компанией "ОДК-Авиадвигатель" и о том, как так называемое Европейское агентство авиационной безопасности просто "кинуло" на деньги российскую фирму, присвоив деньги русской фирмы, но "забыв" оказать дорогостоящую услугу.
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Силовая установка ПД-14 на МАКС. Источник фото: Википедия
Речь идет о 409 000 Евро, которые EASA получила за сертификацию авиационного двигателя ПД-14 для полётов российских самолетов в европейских странах. Агентство деньги получило, выслав подтверждающие документы, но дальше пустой бумажки дело не сдвинулось, добавив в черный список рабочую почту ОДК и оборвав все официальные контакты.
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Наша компания уже направила все необходимые документы в Арбитражный суд Пермского края для получения своих финансовых средств, но из-за отсутствия какого-либо участия в процессе EASA, отказавшегося предоставлять суду уведомляющие документы, судебное заседание перенесено на 20 апреля 2023 года.