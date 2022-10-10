После знаменательных февральских событий из-за санкционных ограничений отечественный среднемагистральный лайнер вынужден был перейти на двигатели ПД-14

Как говорится не судилось не рядилось, да печаль-беда помогла. Это я не про сказку народную про Ивана-дурака да Кота Баюна, а про многострадальные среднемагистральные самолеты МС-21. Ведь по доброте душевной мы не закладывали в их производство мысль о том, что заокеанские капиталисты в угоду сами знаете кому, но на зло себе, возьмут да откажутся от поставки своих моторов нам. Вестимо дело, сейчас у авиапроизводителей сподобился бизнес идти не лучшим образом, но движки нам не "отгрузили". Вследствие чего самолетец наш остался без "сердец" (двигателей).

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Так бы нам горевать да пить горькую, но думные дьяки от авиации у нас не зазря икорку с маслицем явствуют ежедневно: поэтому было принято разумное решение о переходе с чужеземных PW 1400 на нашенские ПД-14, построенные отечественными "левшами" из ОДК.

Помимо этого, часть комплектующих вороговского производства были заменены на посконные компоненты (те самые знаменитые композитные крылья).

Кстати, это уже второй среднемагистральник, который оснащен отечественным пламенным мотором ПД-14. Сейчас второй образец после серии испытательных полетов проходит сертификационный этап. После которого будет вестись переоборудование некоторых агрегатов самолоета. Ну а уже в конце года все отладочные работы будут закончены.









Юрий Шмотин (глава ОДК) рад решению о выборе ПД-14 как основного двигателя для нашего самолета. Ведь данный агрегат является своего рода лидером двигателестроения нашей необъятной Родины. А решение о замене иностранных образцов на нашу новинку способно придать отличный импульс развитию нашей авиапромышленности на ближайшие годы.

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