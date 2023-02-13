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Под Харьковом ВСУ спешно начали строительство защитных сооружений и готовятся к обороне
Такая ситуация возникла из-за царящих слухов о скором наступлении российской армии на Харьков
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   Последний месяц зимы для украинской армии обещает быть жарким: иначе с чего бы ВСУ занялись горячечным возведением оборонных "редутов" под Харьковом. Защитная линия возводится по контуру реки Северский Донец рядом с Купянском: от Ковшаровки до н.п. Печенеги.

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   Скорее всего на спешку и беспокойство украинское командование сподвигло не наблюдающееся ранее появление разведывательных беспилотников и частые артиллерийские удары в Харьковской области. А среди украинских солдат с усиленной скоростью распространяются слухи о скором наступлении россиян на мегаполис Харьков. И этой "истории" можно верить: в сводках фигурируют чуть ли не ежедневные обстрелы логистических пунктов и скоплений ВСУ как в самом городе, так и его пригородах.


Источник иллюстрации: aif.ru

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   А тем временем, у ВСУ в районе Купянска возникла нехватка топлива и украинским танкам из-за этого приходится стоять на открытой местности в ожидании топливозаправщиков. Вследствие чего возросли потери украинской бронетехники после упреждающей атаки российской артиллерии.

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#всу #харьков #купянск
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Олег Свидерский
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vitosol
21:39
Харьков и брать не надо, сами приползут...
Под Харьковом ВСУ спешно начали строительство защитных сооружений и готовятся к обороне
Арсений Иголкин
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