Такая ситуация возникла из-за царящих слухов о скором наступлении российской армии на Харьков

Последний месяц зимы для украинской армии обещает быть жарким: иначе с чего бы ВСУ занялись горячечным возведением оборонных "редутов" под Харьковом. Защитная линия возводится по контуру реки Северский Донец рядом с Купянском: от Ковшаровки до н.п. Печенеги.

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Скорее всего на спешку и беспокойство украинское командование сподвигло не наблюдающееся ранее появление разведывательных беспилотников и частые артиллерийские удары в Харьковской области. А среди украинских солдат с усиленной скоростью распространяются слухи о скором наступлении россиян на мегаполис Харьков. И этой "истории" можно верить: в сводках фигурируют чуть ли не ежедневные обстрелы логистических пунктов и скоплений ВСУ как в самом городе, так и его пригородах.





Источник иллюстрации: aif.ru

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А тем временем, у ВСУ в районе Купянска возникла нехватка топлива и украинским танкам из-за этого приходится стоять на открытой местности в ожидании топливозаправщиков. Вследствие чего возросли потери украинской бронетехники после упреждающей атаки российской артиллерии.