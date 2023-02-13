Такого ещё не было: на Украине четвертые сутки пылают станицы, точнее корнет Оболенский сказал бы про атаку критической инфраструктуры и не только её. Напомню - четвертые сутки подряд.
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В бывшем Днепропетровске в воскресенье вечером местные жители услышали взрыв, после чего запоздало прозвучала воздушная тревога. Что удивительно, вездесущие мониторинговые службы не смогли определить что же это вдарило так по городу, но взрыв был такой силы, что мощная звуковая волна достигла противоположных концов города. Позже в ходе уточнений власти Днепра рассказали о замеченных БПЛА "Герань". И тут же решили сгустить краски (что обычно делалось как раз наоборот, обвиняя российские ракеты попаданиями в "пустые сараи"), так как согласно логике российских ударов, как это видит украинская сторона, после беспилотников "немного погодя" ночью должны обязательно полететь ракеты.
Источник фото: topwar.ru
В другом крупном городе, бывшей столице Украины, Харькове, был уничтожен большой воинский склад, как всегда, замаскированный под гражданский объект. Идеальное решение, если не хочешь признавать удар по военному пункту логистического узла, а ещё можно обвинить Россию, которая "от нечего делать" бомбит гражданские здания.