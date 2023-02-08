беспилотник ТрАМП - это наш воздушный грузовик с грузоподъемностью в 250 килограм

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Пока весь цивилизованный мир судачит почему в рекордной инфляции в США виновата Россия, а китайский воздушный шар обнажил слабость американской же ПВО, в России продолжают не словом, но делом доказывать свою способность создавать.

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В оборонно-промышленном комплексе создали ТрАМПа - транспортную авиационную многофункциональную платформу, иначе говоря, воздушный беспилотный "грузовик".





Беспилотник самолетного типа способен перевозить грузы до 250 килограмм на расстояние более 600 километров. Не помеха успешному выполнению задания и сложные метеоусловия, рассказали в компании. Кроме того, благодаря вместительному грузовому "шлюзу", на борт можно загрузить габаритный груз объемом до 2 650 литров, а в случае чего десантировать его при помощи парашюта. Скорость беспилотной "Газели" составляет 195 километров в час.





Источник фото: lipetskmedia.ru





"По гражданке" БПЛА отлично подходит для обзора и осмотра сельскохозяйственных площадей с последующим опрыскиванием жидких удобрений. Для увеличения наблюдательных возможностей дрон можно дооснастить РЛС, оптико-электронными приборами слежения или камерами ночного вида.

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Также дрон может использоваться и как боевой аппарат, так как створки грузового отсека позволяют приспособить транспортировку с последующим запуском воздушных ракет.

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БЛА ввиду своего шасси приспособлен взлетать с практически любых площадок, а благодаря модульности конструкции поврежденную деталь можно быстро заменить.