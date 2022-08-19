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Российская армия приступила к испытаниями версии БЛА "Орион" с элементами РЭБ на борту
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   Только глупый будет отрицать возросшее влияние на боеспособность современных армий беспилотных летательных аппаратов. И без разницы - относятся крылатые красавцы к чисто военным машинам или их гражданским версиям. Пригодны для различной боевой деятельности все беспилотники, главное - выбрать правильную сферу применения. Как раз отечественные конструкторы поделились новостью, что их детище - БЛА Орион, вооруженный вместо ракет радиолокационным комплексом, довольно уверенно может выполнять функции разведки и контроля, одновременно совершая фотографирование поверхности. Ну а дабы наземным специалистам определенного профиля было легче точно наводиться, Орион довольно точно может "коллекционировать" координаты целей, и без разницы где они находятся: успешно "засекаются" объекты в воде и на суше. Когда надо, данный БЛА может поработать и "грузовой лошадкой" - перевозя 200 килограммовый груз. 

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Источник фото: topcor.ru


  Что касательно конструкции стремительного красавца, отечественный "лебедь" беспилотной авиации изготовлен из углеволокна и оснащен камерами для сбора разведданных в режиме реального времени. И даже "зима" за бортом не помеха: есть у летуна и свое противообледенительное "оружие". В порядке все и с аэродинамикой: беспилотник может долго, а главное - далеко летать. По заверениям "материнской компании" их детище способно до суток проводить в небе, а высотный потолок составляет до 7 км. Средняя скорость - 200 км\ч как у этого "летающего кресла".

  Планируется Орион отправлять и в другие страны, версия для которых будет называться "Орион-Э".  А вот Российской армии Орион "обзовут" "Иноходцем".

   

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#орион #бла #бла &quot;орион&quot; #иноходец #российская армия
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