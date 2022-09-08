На Восточном экономическом форуме показали презентацию отечественного беспилотника, способного выполнять задачи на воде и благополучно вернуться на судно-носитель даже при штормовой погоде

На крупнейшем экономическом форуме, на котором "трут" не только за эти ваши юани и бивалютные корзины, показали интересный проект российского беспилотника, ну как проект, данный дрон уже используется, но организаторы показали на выставке почему-то только презентацию.

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Собственно суть идеи: дрон в силу ряда технических приспособлений может "похвастаться" умением сесть не только лишь на стабильную поверхность, но и на палубу корабля, даже при сильном морском волнении или ураганных порывах ветра. И все это становится возможным благодаря специализированному комплексу влета и посадки, установленному на судне, где благодаря интегрированным маячкам с акселометрами, параметры, необходимые для посадки, передаются дрону.









А вот с этими данными программная оболочка беспилотника вносит коррективы в свой "план полета" и благополучно приземляется.

Сейчас крылатая машина может переносить груз не более 3.5 килограмма и больше всего похожа на гражданский аппарат, но как вы знаете, в нашей стране все должно быть двойного назначения, того же мнения и проектировщики "Прогресса", которые планируют дооснастить беспилотник целеуказателями и узлами подвески вооружения. После чего обычный дрон станет военным дроном, с возможностью бомбометания или запуска ракетного вооружения массой вплоть до 100 килограмм.

Данный дрон (правда без вооружения и систем целеуказания) уже применяется для поиска ступеней ракет на космодроме Восточный, что в Амурской области.

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