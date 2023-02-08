На выступление Джо Байдена в Конгрессе член Республиканской партии Мэрджори Тэйлор Грин пришла с белым воздушным шаром, дабы потроллить господина президента. Грин одна из наиболее жестких критиков из стана республиканцев, жёстко критиковавших Байдена за ситуацию с разведывательным аэростатом Китая, который целые сутки безнаказанно "бороздил" просторы американского неба и скорее всего, получил и отравил "куда надо" много разведывательной информации совершенно секретного плана.
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Источник фото: телеграм
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Кроме того, Тэйлор Грин обмолвилась, что ныне обанкротившаяся биржа FTX использовалась для незаконного обогащения демократов и незаконного же финансирования их избирательной компании. Не забыла "пройтись" и по Зеленскому, спросив какую должность он занимает в правительстве США, раз оно так много платит Украине.
Конечно, перфомансу с простым воздушным шариком далеко до того, что творилось ранее в Верховной раде Украины, куда небезызвестный Ляшко приводил корову. Но ничего, такими темпами благодаря политике Байдена США догонит и перегонит в этом направлении страну, соседствующую с Россией.