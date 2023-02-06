Пока Владимир Александрович (Зеленский) просит оружие и только ради этого покидает Киев, солдаты его армии, посланные для обучения управляться сложной боевой техникой, решили "что с них хватит" и отказались возвращаться.
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Инцидент случился на полигоне Эккернфёрде, где украинские военные осваивают немецкий Leopard 2. Двое танкистов из общей группы обратились к немецким чиновникам с просьбой предоставить политическое убежище. После беседы с солдатами выяснилось следующее: что причина, побудившая просить политическое убежище - это нежелание участвовать в "бессмысленном конфликте".
Источник фото: donetsk.kp.ru
Не забыли высказать свое мнение "пацифисты" и про поставки западного оружия, которыми невозможно достичь победы, а лишь можно увеличить людские потери, как среди военных, так и среди гражданских лиц.
Некоторые правозащитники уже сделали предположение, что в скором будущем при удачном решении по поводу двух беглецов, остальные украинцы, призванные на "защиту рубежей", будут всеми способами добиваться зачисления в "учебные команды", а после попадания на западные полигоны, пытаться повторить путь двух "невозвращенцев".