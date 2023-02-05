После того как Зеленский публично высказался о неимоверно сложной ситуации для украинской армии, обороняющей Артемовск, портал читателей немецкого издания Die Welt забурлил.
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Обыватели Германии высказались в крайне негативном ключе, давая мрачные прогнозы, один страшней другого. Всё это подводилось под "базу", где сам президент Украины не смог удержать тайны, что для ВСУ "всё плохо".
Архивные фото Зеленского. Источник фото: ria.ru
Самые осторожные читатели дают советы как лучше поступить украинскому командованию: первый комментатор с никнеймом Boris Hertal, для дальнейшей минимизации людских потерь Украине нужно как можно быстрей сдаться на милость победителю, иначе к началу лета не будет той страны, которая так хотела присоединиться к ЕС.
Комментатор с именем Dirk D превозносит армию России, которая "расправится" с Украиной даже если последней передадут всё оружие НАТО.
По мнению одной из читательниц, лучшим вариантом является предложение скорейших мирных переговоров, так как российская армия слишком сильная, чтобы ей диктовать свою волю, ничем не подкрепленную. Стоит Америке только захотеть, как вся дутая поддержка Украины ослабнет, и последняя останется один на один с "Великим Вальдемаром" (прямой намек на Владимира Путина).