Комментарии пользователей портала издания наполнены пессимизмом по отношению к Украине и скорой развязкой ситуации

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

После того как Зеленский публично высказался о неимоверно сложной ситуации для украинской армии, обороняющей Артемовск, портал читателей немецкого издания Die Welt забурлил.

реклама





Обыватели Германии высказались в крайне негативном ключе, давая мрачные прогнозы, один страшней другого. Всё это подводилось под "базу", где сам президент Украины не смог удержать тайны, что для ВСУ "всё плохо".









Архивные фото Зеленского. Источник фото: ria.ru





Самые осторожные читатели дают советы как лучше поступить украинскому командованию: первый комментатор с никнеймом Boris Hertal, для дальнейшей минимизации людских потерь Украине нужно как можно быстрей сдаться на милость победителю, иначе к началу лета не будет той страны, которая так хотела присоединиться к ЕС.

Комментатор с именем Dirk D превозносит армию России, которая "расправится" с Украиной даже если последней передадут всё оружие НАТО.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

По мнению одной из читательниц, лучшим вариантом является предложение скорейших мирных переговоров, так как российская армия слишком сильная, чтобы ей диктовать свою волю, ничем не подкрепленную. Стоит Америке только захотеть, как вся дутая поддержка Украины ослабнет, и последняя останется один на один с "Великим Вальдемаром" (прямой намек на Владимира Путина).