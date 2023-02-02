Отечественный ВПК не перестает удивлять врага своими необычными вооружениями, и пусть это не ракета, выбирающая сама себе оптимальный маршрут полёта или танк, пробивающий однометровую стальную броню, а "обыкновенная мина", но с необычным навыком "противотанковой лягушки" - речь идет о мине "ПТКМ-1Р".
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Принцип действия мины. Источник фото: topwar.ru
Противокрышевая противотанковая мина - именно так расшифровывается аббревиатура ПТКМ-1Р, является перспективным противотанковым боеприпасом, которая впервые была замечена на территории Херсонской области (а самое первое упоминание было после операции под Киевом). Разработка мины с необычными свойствами закончилась пару лет назад, но всё это время шли необходимые испытания, дабы дать прорывной идее "билет в военную жизнь". И судя по неоднократным фактам применения, дебют, как минимум, удался.
ПТКМ-1Р. Источник фото: novostivl.ru
Принципы работы ПТКМ - следующие: как только в непосредственной близости от мины появляется бронированная техника, на устройстве, благодаря специальным датчикам, срабатывает механизм, выстреливающий вверх заряд, который после достижения верхней точки своей траектории начинает планировать прямо в верхнюю плоскость цели, поражая в менее защищенную область бронированной цели кумулятивным "ударным кулаком".
Источник фото: soviet-ammo.ucoz.ru
Если в течение 10 дней в радиусе применения поражающего элемента необходимых целей не обнаружено, мина самостоятельно "выключается".
Второй способностью, делающей мину уникальной, можно обозвать диаметр контролируемого периметра. Так одна мина способна "закрыть квадрат" в 100 метров. Если использовать мины более массово - то и целое поле.
И как все уже поняли, данная мина ждёт не дождётся своего главного иностранного "гостя" - ОБТ Leopard2, имеющего, как и все танки, слабое бронирование в горизонтальной плоскости башни.