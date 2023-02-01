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Украинцы рассекретили российскую ракету Х-101 после ее падения в Винницкой области
Снимками ракеты, поступившей относительно недавно на вооружение ВКС РФ, поделилось американское издание The Drive
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   Эта новость прошла незамеченной в обычном новостном сегменте интернета и только сейчас докатилась до широкого информационного пространства. Но появление данных с подтверждением и фотофиксацией навело большой переполох в сетевом пространстве. Шутка ли, украинцы получили в свое распоряжение относительно целые останки сверхсекретной до сего времени крылатой ракеты Х-101. Мимо такого "подарка с небес" не смогло пройти американское издание The Drive, обнародовавшее фотографии российского управляемого боеприпаса (между прочим, в случае чего, способное нести термоядерный заряд), но особо выделившее две особенности ракеты.  

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Та самая ракета "Х-101" в Винницкой области. Источник фото: телеграм


  •    Одной из примечательных особенностей ракеты можно назвать возможность наведения на цель как с помощью спутниковых данных, так и с помощью импровизированного "глаза бога" - корректировщика траектории полёта "Отблеск-У". 

   Система коррекции работает по принципу сканирования фотоснимков, сделанных немногим ранее разведывательным военным спутником, пролетавшим мимо предполагаемой цели, после чего, как по карте, ракета с помощью фото находит точную дорогу до объекта. 


"Генератор проблем" для ПВО (Тепловые ловушки) "Х-101". Источник фото: телеграм


   Эти данные о "пути следования" записываются в память "ракетного маршрутизатора", после чего эта информация накладывается на карту с рельефом местности, и ракета автоматически выстраивает свой маршрут следования. 

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   И такой схеме выстраивания пути следования абсолютно чхать на вражеские РЭБ и сколько бы их ни было, так как весь процесс осуществляется в пассивном режиме. 

  •    Вторая особенность (предположительная, так как никто в здравом уме из военных армии России не будет пояснять назначение секретных устройств)- это "генератор проблем" для вражеских ПВО, отстреливающий тепловые ловушки во время полета.
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#х-101 #the drive #ракеты класса &quot;воздух-земля&quot; #российские крылатые ракеты
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