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Уже практически минул целый год как Россия начала СВО на Украине, экономические санкции введенные против РФ, обходятся "в промышленных масштабах". И это мнение не с развлекательно-пропагандистского ток-шоу "вечер с Владимиром Соловьевым", а мнение международно признанных экспертов The Economist. Сотрудники издания рассказывают, что значительные западные фирмы хоть и отказались от работы с российской нефтью, "на сцене" вдруг из ниоткуда появились "компании-призраки", которые никогда не занимались какими бы то ни было нефтяными сделками. Второе. Серый рынок торговли нефтью стал расти как на дрожжах, и это далеко не предел, расширение произойдет и дальше, как только власти Запада попробуют придумать и реализовать новые запретительные действия в отношении российских энергетических ресурсов.

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Владимир Путин смеётся с западных санкций. Источник фото: inosmi.ru





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Только-только ушли трейдеры Запада, появились новоявленные фирмы, которые стали заниматься торговлей с Индией, Шри-Ланкой, Турцией и иными странами. Что в свою очередь поражает экспертов, эти фирмы никогда ранее "не светились" операционной деятельностью в сфере нефти. И скорее всего, все эти фирмы есть не что иное, как завуалированные представители российских компаний.





И теперь, спустя короткое время, после введения потолка цен на нефть, объемы российского нефтяного экспорта стали равны летним показателям. Что должно свидетельствовать, что российская нефть идет бурной рекой через так называемые теневые схемы, которые трудно распознать.

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Западные расследователи издания обратили свой взор на ОАЭ, где экспорт российской нефти за последние 9 месяцев стал равен последнему 36-месячному периоду. Вот такой вот новый нефтяной баланс. Как такое получилось, легко можно представить, где согласно заявлениям всё тех же журналистов, которые утверждают, что такие гигантские объемы вышли, так как часть нефти смешали с другой нефтью, и вот этот "нефтяной винегрет" с успехом, как в базарный день, "с корнем" урвали в Европе.





Европейские трейдеры. Источник фото: az.sputniknews.ru

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Такая же "нефтяная пертурбация" случилась и в юго-восточном регионе планеты, где Малайзия, словно могучий волшебник, промышляющий алхимией во вселенских масштабах, стала "внезапно" экспортировать вдвое больше нефти и нефтяных продуктов в Поднебесную, "Откуда дровишки - Из лесу, вестимо". Стихотворение хоть и полностью русское, написанное великим Николаем Некрасовым, но оно в полной мере относится к ситуации с "малайзийской нефтью", "производители" которой отлично изучили русского классика литературы. Хотя как говорит другая половина "неполживых" расследователей и даже намекает, что надо больше говорить не о российской нефти в таком случае, а о такой же санкционной иранской, но как водится, дыма без огня не бывает. Возможно в Куала-Лумпуре "затерялся", а может даже и не в единственном экземпляре, "какой-нибудь" нефтяной танкеровоз, принадлежащий через третьих лиц одной известной северной стране, про которую так любят говорить за границей, что ей все страны кругом завидуют.





И как не вспомнить тут другое великое отечественное произведение, вышедшее из под гениального пушкинского пера: "Сказка о рыбаке и рыбке", где подобно неводу старика, российская нефть через "серые сети" всё течёт и течёт не зная преград. И да, сети эти конечно же не законные, по причине отказа использовать транспортные артерии западных стран, но когда это останавливало Россию, которая "Тьфу на Вас... Тьфу на Вас ещё раз" (легендарная фраза из "Иван Васильевич меняет профессию"), несмотря ни на что, обходит западный ценовой потолок, как обходит умелый грабитель древних гробниц "заботливо" расставленные ловушки античными строителями.





Кадр из легендарной комедии Гайдая. Источник фото: ru.pinterest.com





И самое время ужаснуться западным поборникам справедливости, ведь согласно непубличным данным (добытым коллективным западным "Джеймсом Бондом"), Россия завладела гигантским океанским и морским флотом в весомые 360 судов. И да, вряд ли судовая команда этих кораблей ходит с экскурсиями туда-сюда без цели или просто чтобы "половить рыбку". Но с другой стороны, кому, как не Западу, упражняться во всеобъемлющем лицемерии, стыдливо примеряя на себя образ белой невинной овечки, "незнамо за что" пострадавшей.

И в ленту вам "освежающих цифр". Согласно данным The Economist, 360 кораблей различного класса - это есть не что иное, как 16% всего запаса танкеров в нашем большом мире, цель которых одна единственная - транспортировать нефть по водной поверхности планета Земля.





Источник фото: дзен-канал Больше строй!





И давайте теперь "бдительно" рассмотрим экспортные показатели нефти марки "Urals", морские перевозки которой неизмеримо выросли, достигнув внеочередного рекорда. И ларчик тут открывается довольно просто: "брезгующий" российской нефтью и ее нефтяными продуктами официальный Запад "идет в лес или куда подальше", и да здравствует дружелюбный азиатский рынок, где "все всё понимают" и не задают глупых, оттого и лишних вопросов, а лишь скромно просят небольшую скидку. А всё потому, что как ни крути, а азиатские страны обладают неким каким-никаким, но суверенитетом от заокеанского дядюшки-дедушки Джо Байдена, и могут себе позволить путем небольших "манипуляций" взять и купить "из ниоткуда" взявшуюся нефть. Ведь нефть - это современная кровь, а какая нормальная страна и ее руководство хотят быть обескровленными. Правильный ответ: в здравом уме - никакая. Но Европа в угоду всё тому приснопамятному дедушке, убивает свою экономику и снижает уровень жизни ради прямо просматривающихся целей США, которым, в свою очередь, надо остаться "на плаву", принеся в жертву ту же Европу. Чай они плоть от плоти "кровные братья", ещё в недавнем своем прошлом, стыдливо спрятанном в пыльные шкафы, на-гора эксплуатировали свои колонии, ни сном ни духом не беспокоясь о выпотрашиваемых странах. Зато теперь они якобы "все чистенькие", а вот Россия почему-то страна плохая, поэтому против неё надо бы ввести санкции. А то ишь чего удумали, не подчиняться западному диктату, в частности США.

А тем временем, российские экспортеры взяли да нашли наиболее выгодный маршрут доставки черного золота в КНР и "страну слонов" (Индию), отгружая его в океанские танкеры в "свободных от варварских законов" международных водах, используя судна поменьше.