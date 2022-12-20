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Понедельник - "день тяжелый". И сегодня закралось подозрение, что это действительно так. Ведь газ, как и нефть, центральный бюджетообразующий источник России. И именно поэтому (А еще потому что США приказали) сегодня страны ЕС установили потолок цен на газ в пределах $2 тыс. за 1 тысячу "кубов". "Лимитирование" включится с 15 февраля будущего года. Как "послабление", потолок не затронет газовые сделки, заключенные "мимо" европейской биржи.

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Европейская биржа Euronext





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Некоторые европейские политики по этому поводу выразили нескрываемую радость, такие как премьер Чехии - Петр Фиала, решивший похвастаться доступной энергией для граждан Евросоюза и частных фирм.

Само совсем нерыночное ограничение утвердили на экстренном заседании министров ЕС. После чего пресловутые фьючерсы обвалились на 9%.

Итоги встречи прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвав решение министров европейской энергетики "нарушением рыночного процесса". И безусловно, такая характеристика весьма точна. И что немаловажно, со слов того же источника, Россия взяла паузу на принятие контрмер.





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Дмитрий Песков





Как бы оно там не "пошлО", решение по потолку цен на газ нельзя назвать простым. Меры противодействия России в этом чувствительном направлении обсуждались на протяжении полугода. Как "оправдание", высшие европейские чины приводили "аргумент" в пользу защиты европейского же потребителя от быстрых скачков цен.

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Отслеживать цены на газ на внутренних европейских биржах будет специализированное Агентство ACER. В случае превышения установленного лимита, агентство опубликует "корректировку" на официальном сайте.

И да, если посмотреть чуть внимательней, все эти ограничительные меры легко дезавуалировать, переводя в предельно конкретную плоскость противостояния с единственным "игроком" - российским "Газпромом". А "ларчик просто открывался": потому что контракты российского газового монополиста напрямую увязаны с котировками на месяц "в будущее". Как раз этого "будущего" и касается так называемый потолок цен. Для примера: норвежская Equinor именно так и торгует: продавая весь свой газовый объем с ценовыми привязками "на сутки вперед".





Платформа Equinor





А теперь займемся "скандалами, интригами и расследованиями". Все как мы любим. На самом деле, общего единодушия по предложенному "потолку" среди европейских "волков и овец", высказано не было. В команде "против" выступили синхронно "игроки" Венгрии и Германии, за них "подписалось" еще семь стран. Итого из 27 участников против предполагаемого потолка высказались 9 участников. Берлину "не понравилось" что в случае предпринятых мер в Европу не захотят "заходить" иные поставщики газа, словом не только Газпрому может достаться "на орехи". Но немцам вежливо "заткнули" рты, так как для положительного решения не требуется 100%-ное большинство.





Петер Сийярто





К слову о Венгрии. Нашей "колонне" в Европе данное решение "не приглянулось" из-за токсичного фона: потому что такие игры по мнению главы венгерского МИДа Петера Сийярто несут реальную опасность европейскому энергоснабжению. Не скупясь на контркомплименты, представитель Венгрии назвал "потолковые санкции" бессмысленными и даже вредными, не побоявшись указать причину такого мнения: отопительный сезон в Европе уже "случился". Да и чего греха таить, Сийярто "переживает" не столько за пресловутую общеевропейскую энергобезопасность, а за "свою рубашку": в случае "наступления" потолка цен, условия российско-венгерского газового контракта могут быть признаны недействительными. Чай в Газпроме юристы не по объявлению на Авито найдены.









Российский эксперт Сергей Капитонов рассказывая про сегодняшнее решение ЕС по ценам на газ, указывает что защита будет работать лишь в случае скачкообразных колебаний цены на споты. Что довольно логично, так как 80% используемого Европой газа поступает по споту. Но начнет "работать" только в следующем году. А установленный "порог" в 180 Евро - выше нынешних цен, то есть он их не снизит, но вот в будущем - "заморозит".





Как это повлияет на "Газпром"

Рассматривая прошлогодний период, Россия "завоевала" 45% европейского рынка, поставив 155 млрд кубов, в этом году этот объем упал до 60-ти млрд. Снижение поставок "случилось" после начала СВО, введения западных санкций, обязательной оплаты за газ в рублях и остановки газового транзита через Польшу и уничтожения "Северных потоков". После чего Европа переключилась на иных поставщиков голубого топлива, "получив" цены, ровно в 10 раз превысившие докризисные.









Газпрому тоже пришлось несладко по причине снижения добываемых объемов. И это объективно. В отчете корпорации указано падение добычи на 20%. Да и понимая к чему все "идет", газовый гигант начал искать альтернативные рынки сбыта, перенаправляя поставки в азиатский регион. Правда для покрытия европейских убытков, на это может понадобиться до 10 лет.

А что касается "сейчас", потолок цен совсем никак не скажется, по причине более низких контрактных цен на газ газпромовских контрактов. Но вот 2023 году может наступить не очень-то "рыбное время" для отечественного газового монополиста...







