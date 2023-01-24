Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
Настоящая боеспособная армия - это не только вышколенные солдаты, быстро принимающие правильные решения офицеры и стратегически мыслящие генералы, но еще современное оружие, без которого совершенный кадровый состав - лишь простая картонная декорация, неспособная отразить нападение грозного врага. И отлично понимающее все эти прописные букварные истины российское руководство, а главное, мощная научная и производственная база помогут нашей армии стать еще сильнее и опасней для любого развития событий военного плана. А мы будем одними из первых, кто узнает о новинках этого года, вставших на вооружение в российской армии.
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Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М
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Настоящий новогодний подарок ждет дальнюю авиацию ВКС России: 3 глубоко модернизированных самолета на базе Ту-160 ждут своих первых экипажей. В январе уже прошлого года новейший стратег с крылом изменяемой стреловидности выполнил первый полет, а уже в конец 2022-го года прошел заводские испытания. Следом за первопроходцем начались полеты и второго и третьего самолетов. И эта дружная компания проследовала к следующему "этапу", войдя в состав летно-испытательной станции.
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Просто факт: Ту-160М способен уйти от истребителей противника на сверхскоростях. Источник фото: kazanreporter.ru
Давайте теперь обратим свое внимание на литеру "М". Под ней скрывается не просто свежий слой краски и замена тканевой подложки кресел пилотов, а глобальная "перепрошивка". В самолет теперь вшито бортовое радиоэлектронное оборудование нового образца, но самое главное - это двигатели НК-32-02 второй серии. В самолете на 80 процентов обновлены системы и оборудование. Подспудно в "Туполеве" проделали титаническую работу, оцифровав всю документацию по самолету Ту-160М, а местные инженеры-сварщики "освежили" в памяти технологию вакуумной сварки титана, кроме того, начато производство узлов самолета и восстановлена кооперация предприятий ВПК различных направлений: приборостроения, авиастроения, машиностроения.
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Теперь самолет может взять на борт полезную нагрузку на впечатляющие 45 тонн, в том числе ракеты. Максимальная скорость ракетоносца составляет 2230 км/ч.
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РПКСН проекта 955А "Император Александр III"
Подводный ракетоносец четвертого поколения "Борей" создан на замену подлодок проектов 941 "Акула" и 667БДРМ "Дельфин". Источник фото: lenta.ru
Не забыл дед мороз зайти и к военным морякам, "положив" под ёлочку небольшой подарок в виде атомной подводной лодки "Император Александр III". В конце декабря глубинный ракетоносец вошел в число подлодок модернизированного проекта серии 955А. А лодка увидит свой первый экипаж в 2023 году.
Основное оружие, несущее угрозу заморскому супостату (все понимаем о ком идет речь) - это 16 баллистических ракет "Булава", работающих на твердом топливе. Как "самоуважающая себя ракета", Булава способна менять направление и высоту на разгонном отрезке, уменьшая вероятность поражения ПРО. "Вспомогательными" можно обозвать 6 торпедных 533-миллиметровых аппаратов.
Сигнал Западу: МБР "Ярс"
Любой уголок мира под угрозой МБР "ЯРС". Источник фото: ria.ru
И на улице "имени РВСН" будет праздник. Так говорят сами за себя 22 ПУ (пусковые установки) с ракетами "Ярс". Как раз в 2023 году закончится переоснащение на эту разновидность межконтинентальных ракет одного из полков Бологовского соединения.
РС-24 "Ярс", как и "Булава", летает на твердом топливе и является поздней модификацией всемирно известного подвижного грунтового комплекса "Тополь-М". Дальность пуска равняется 12 тыс километров, но не только этим "сильна" обновка для РВСН: благодаря иным средствам контрПРО, ракету заметно тяжелей перехватить. Да и ждать удобной позиции теперь тоже не надо - ракетный запуск может быть осуществлен из любой точки маршрута колесного средства.
Головная боль США - 15П771 "Авангард"
Планирующий блок "Авангард". Источник фото: naked-science.ru
Компанию Ярсу составит ракетный комплекс "Авангард". Гиперзвуковые блоки после выведения на орбиту способны набрать "нечеловеческую скорость" с возможностью противоракетного маневра. Со слов японских аналитиков, глайдер Авангарда просто невозможно перехватить.
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И этим словам можно доверять на 146%: скорость, развиваемая планируемыми блоками, равна 7 с половиной километрам в секунду. Что в 2 раза больше, чем максимальная скорость, на которой может быть перехвачен воздушный объект американской противоракетой SM-6. В Оренбургской ракетной дивизии РВСН уже два полка перевооружены на этот ракетный комплекс.
Всем будет Сармат
В ближайшие три года "Сармат" полностью заменит "Воеводу". Источник фото: interfax.ru
И отличное оружие устаревает, этот больной вопрос коснулся и зарекомендовавшей себя как "ночной страх американцев" - Р-36М2 "Воевода". Но на замену со знаком "плюс" пришел комплекс РС-28 "Сармат", невероятно сложный и уникальный продукт российского ВПК. В последнее качество можно смело записать большой ассортимент снаряжаемых боеприпасов, против которого у "противоракетного лома нет приема". Ко всему прочему, вторым уникальным достоинством можно назвать, в отличие от "старого" УР-100Н УТТХ, Сармат может размещать на себе несколько планирующих блоков Авангард (точнее от 3 до 5).
Сравнение с американским "коллегой". Источник фото: life.ru
Наследник "Черной Акулы" - Ка-52М "Супер Аллигатор"
Живучий и грозный как крокодил - Ка-52М. Источник фото: topwar.ru
Знаменитый десантный рейд на Гостомель - его рук дело. Речь пойдет о модернизированной версии Ка-52 "Аллигатора" - Ка-52М, названный по аналогии с AH-1W "Супер Кобра" - "Супер Аллигатором". В войсках на текущий момент уже 10 обновленных винтокрылых машин. Дальше - больше. Пускай Супер Аллигатор только-только появился на свет, он уже "дорос до взрослой жизни" и показал себя в боях на СВО, где с приличного расстояния попадает своими особо меткими ракетами "Изделие 305" прямо в форточки и дверные проемы врага.
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"Вторая версия" отличается от вертолета без литеры "М" значительно "спрогрессировавшими" бортовыми системами, такими как прицельный комплекс, способный дальше "видеть" и определять цели и системой наблюдения за целостностью несущей рамы и корпуса вертолета. Не обошлось и без внимания к лопастям, которые "поменяли" материал изготовления на более прочный и легкий композит, с возможностью работы в очень холодном климате. И самое важное, повышена живучесть вертолета в рамках борьбы против ПЗРК.
- https://www.vedomosti.ru/technology/news/2022/12/30/957782-oak-o-zavershenii-letnih-ispitanii
- https://rossaprimavera.ru/news/2633c6c8
- https://online47.ru/2022/12/15/daily-mail-rossiya-otpravila-signal-zapadu-demonstrativnoy-zagruzkoy-mbr-yars-v-puskovuyu-ustanovku-170607
- https://life.ru/p/1550835
- https://eadaily.com/ru/news/2023/01/06/vo-sto-krat-moshchney-sarmat-ot-razrabotki-k-razvertyvaniyu-spravka
- https://esut.de/2021/10/meldungen/30475/preis-fuer-russische-super-alligatoren-offengelegt/
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