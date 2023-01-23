То что все так долго ожидали, уже случилось. Речь идет о тех "самых лучших танках в мире", под которыми с некоторой долей фантазии можно предположить немецкие Leopard 2. Да, речь пойдет именно о них, точнее об их наличии на Украине, и не где-то там, о даже очень близко к текущей линии фронта.
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В отечественном телеграм-канале Wargonzo появился пост я якобы обнаруженных танках модели Leopard, которых по клятвенным заверениям "дружелюбной" Германии на Украине не должно быть, потому что "благочестивые" бюргеры не давали разрешения на их передачу восточноевропейской республике.
Танк Leopard. Источник фото: catalog.archives.gov
Но пустые слова словами, а согласно информаторам с мест, пара танков означенной модели была обнаружена в городе Николаев.
Тягачи с бронированными машинами проследовали в район местоположения Николаевского бронетанкового завода. Официальные источники по этой инфобомбе пока сохраняют молчание.
К слову, несмотря на все "клятвенные заверения" Германии о невозможности передачи танков в третьи руки без разрешения последней, немецкая глава МИД Анналена Бербок совсем не против, если бы соседняя Польша передала из своих запасов те самые Леопарды.