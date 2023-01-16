Не говори «гоп!», пока не зафиксировал на видео хотя бы один сожжённый «Леопард».

Поставки танков западного образца Украине — это вопрос уже частично решённый: Польша готова отправить роту «Леопардов», Британия — роту «Челленджеров-2». На данном этапе это лишь своего рода «пробные» поставки, но по мере того, как вооружённые силы Украины в огромных количествах теряют свою бронетехнику, можно не сомневаться в том, что массово натовская техника начнёт поставляться уже в ближайшие месяцы — если, конечно, Россия не начнёт активно этому препятствовать.

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Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на тему поставок западных танков Украине, заявив, что они [поставки] не изменят ситуацию на месте, а лишь затянут конфликт, нанеся тем самым ещё больше ущерба самой Украине. Что же касается того, что готовящиеся к поставке танки натовского образца являются технологически более совершенными, чем те танки, с которыми ВСУ продолжали сопротивление в течение почти года, то, по словам Пескова, «эти танки горят и будут гореть, как и все остальные».

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Стоит отметить, что при всей отдалённости господина Пескова от военной тематики, определённое рациональное зерно в его комментарии есть: в Сети полно материалов на тему того, как те же танки Leopard 2 разрываются от лёгких переносных противотанковых систем вооружений — и это в конфликтах против сторон, не имеющих, в отличие от России в зоне конфликта на Украине, воздушного превосходства. В любом случае, всё это остаётся теорией, пока по Сети не расползутся фото- и видеодоказательства уничтоженных «Леопардов» и «Челленджеров».