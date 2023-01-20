Казалось бы, где ядерная война и островной Кипр. Теплое море, приветливые люди: живи да радуйся. Но как бы не так. Ученым с Кипра неймется. Поэтому они решили "попытать счастья" по поводу лучших советов как выжить при ядерном ударе, если вы по умолчанию находитесь не в эпицентре ядерного взрыва, а у себя в уютной квартире. И да, тогда для вас главный противник - ударная волна.
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Источник фото: pikabu.ru
Ученые нашли общий консенсус в вопросе выживаемости. Если ваш дом состоит из бетона, то вам сильно повезло. А еще сильней вам повезет, если вы сможете избежать воздействия ударной волны. Для этого вам надо держаться подальше от окон (кто бы мог подумать, ага) и прихожей.
Идеальное решение - оказаться в самом "дальнем углу" от входной двери. И дверь должна находиться от вас сбоку, а вы - не напротив окон. Например, лучший вариант очень быстро переместиться в тот самый "каноничный" угол комнаты.
И как уже успели догадаться, самое безопасное место в случае ядерного удара в квартире, если так можно выразиться - это ванная комната, которая должна быть хоть немножко свободна. Но будем надеяться, что эти полезные советы вам никогда не пригодятся.